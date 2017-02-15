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  • 16.02, 00:21

Главы генштабов России и США проведут переговоры в Баку

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Главы генштабов России и США проведут переговоры в Баку

Главы генштабов России и США проведут переговоры в Баку

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд 16 февраля проведут встречу в Баку.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне. По информации агентства, встреча глав генштабов РФ и США будет посвящена обсуждению коммуникаций между российскими и американсками военными.

В Пентагоне надеются, что Герасимов и Данфорд в ходе переговоров затронут «множество различных вопросов, в том числе текущее положение военных связей США и России». Также в Минобороны США добавили, что представители генштабов намерены обсудить важность постоянного общения между военными для предотвращения потенциальных кризисов.

Добавим, что в настоящее время между военными России и США налажена прямая линия по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

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