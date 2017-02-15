В залах Эрмитажа появилось роскошное искусство Мамлюкского султаната

Три зала Государственный Эрмитаж отдал под постоянную экспозицию искусства Мамлюкского султаната — уникального региона Ближнего Востока, сильного не только воинами, но и роскошью, которой завидовал весь мир.

Мамлюки — воины неарабского происхождения — состояли в гвардии султана, а в середине XIII века взяли власть в свои руки. С этого момента и два с лишним столетия султанат владел территориями современного Египта и Ближнего Востока, включая Сирию и Аравийский полуостров.



Имена правителей можно прочесть на изящных вещичках. Надписи сделаны на арабском. Но родными языками мамлюков считались тюркские и кавказские. Первая династия происходила из степей Золотой орды, вторая — из Черкессии. В султанате хорошо работали социальные лифты, и любой мог стать правителем. Именно на те времена пришелся невероятный расцвет искусства. Появились изделия из сирийского стекла, ценившиеся в средневековом мире.



Дмитрий Садофеев, куратор выставки, научный сотрудник Эрмитажа: «Это появилось именно в Сирии. Считается, что этот рог украшен четырьмя евангелистами. Потому что у них в руках есть книги. Хотя надпись для этого времени традиционная мамлюкская».



Известно, что рог с крестоносцами проделал путешествие до Прибалтики, где рыцари, воевавшие за гроб Господень, уже основали Тевтонский орден. А далее попал в Германию, где в XVI веке получил серебряную окантовку. Правда, Михаил Пиотровский как востоковед замечает: в соседних залах образцы декоративно-прикладного искусства ничуть не хуже. Просто историческая миссия мамлюков в другом.



Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: «Отдел Ближнего Востока надо смотреть подряд. Византия, которая перетекает в халифат, халифат в мамлюков, а дальше в османов. Это Ближний Восток, это разные этапы блестящего развития культуры. Это культурная эстафета от античного мира через Византию на мусульманский Ближний Восток, который передал ее Европе».



Анфиладу комнат, посвященных Ближнему Востоку, не только пополнили экспозицией искусства Мамлюкского султаната, но и продолжили еще тремя залами с культурой и искусством Ирана, передает корреспондент НТВ Павел Рыжков.



Сегодня предметы декоративно-прикладного искусства от мамлюков несут код к разгадке современных мировых проблем. Подставка для подноса недаром стала символом открывающейся выставки. На ней имя эмира Дамаска XIV века. Во время чумы Аргун-Шах призвал молиться вместе мусульман, христиан и иудеев. Так мудро поступали правители в стране, где любой раб мог стать царем.