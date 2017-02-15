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  • 16.02, 00:21

СМИ: корабль-разведчик из России приблизился к базе подлодок США

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СМИ: корабль-разведчик из России приблизился к базе подлодок США

СМИ: <nobr>корабль-разведчик</nobr> из России приблизился к базе подлодок США

Разведывательный корабль «Виктор Леонов» ВМФ РФ был замечен недалеко от базы американских подводных лодок в штате Коннектикут, сообщают американские СМИ.

Как сообщает Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США, российский корабль-разведчик «Виктор Леонов» был замечен в 30 милях (около 55 километров) к югу от города Гротон в штате Коннектикут.

Издание отмечает, что российские военные не нарушили границ — корабль оставался в международных водах.

Накануне телеканал сообщал, что «Виктор Леонов» находился в 70 милях от побережья Делавэра. Источник Fox News отмечал, что такие корабли, как «Виктор Леонов», «способны перехватывать сигналы и коммуникации».

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