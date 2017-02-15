СМИ: корабль-разведчик из России приблизился к базе подлодок США

Разведывательный корабль «Виктор Леонов» ВМФ РФ был замечен недалеко от базы американских подводных лодок в штате Коннектикут, сообщают американские СМИ.
Как сообщает Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США, российский корабль-разведчик «Виктор Леонов» был замечен в 30 милях (около 55 километров) к югу от города Гротон в штате Коннектикут.
Издание отмечает, что российские военные не нарушили границ — корабль оставался в международных водах.
Накануне телеканал сообщал, что «Виктор Леонов» находился в 70 милях от побережья Делавэра. Источник Fox News отмечал, что такие корабли, как «Виктор Леонов», «способны перехватывать сигналы и коммуникации».
Издание отмечает, что российские военные не нарушили границ — корабль оставался в международных водах.
Накануне телеканал сообщал, что «Виктор Леонов» находился в 70 милях от побережья Делавэра. Источник Fox News отмечал, что такие корабли, как «Виктор Леонов», «способны перехватывать сигналы и коммуникации».
Комментарии