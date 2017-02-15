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  • 16.02, 00:21

Медведев подарит национальную стратегию женщинам на 8 марта

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Медведев подарит национальную стратегию женщинам на 8 марта

Медведев подарит национальную стратегию женщинам на 8 марта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал подписать к 8 марта Национальную стратегию в интересах женщин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017–2022, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Я подготовлю и подпишу, здесь можете не сомневаться, в том числе и в отношении стратегии для женщин, можем выпустить прямо 8 марта».

Матвиенко отметила, что «это было бы очень хорошим подарком всем женщинам в России».

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы предусматривает, в том числе, вовлечение женщин в экономику, в принятия решений на различных уровнях, преодоление гендерных стереотипов, снижение насилия, в том числе в семье, решение проблемы совмещения женщиной профессиональных и семейных обязанностей, а также вопрос разницы в оплате труда женщин и мужчин.

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