Медведев подарит национальную стратегию женщинам на 8 марта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал подписать к 8 марта Национальную стратегию в интересах женщин.
Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017–2022, сообщает РИА Новости.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Я подготовлю и подпишу, здесь можете не сомневаться, в том числе и в отношении стратегии для женщин, можем выпустить прямо 8 марта».
Матвиенко отметила, что «это было бы очень хорошим подарком всем женщинам в России».
Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы предусматривает, в том числе, вовлечение женщин в экономику, в принятия решений на различных уровнях, преодоление гендерных стереотипов, снижение насилия, в том числе в семье, решение проблемы совмещения женщиной профессиональных и семейных обязанностей, а также вопрос разницы в оплате труда женщин и мужчин.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Я подготовлю и подпишу, здесь можете не сомневаться, в том числе и в отношении стратегии для женщин, можем выпустить прямо 8 марта».
Матвиенко отметила, что «это было бы очень хорошим подарком всем женщинам в России».
Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы предусматривает, в том числе, вовлечение женщин в экономику, в принятия решений на различных уровнях, преодоление гендерных стереотипов, снижение насилия, в том числе в семье, решение проблемы совмещения женщиной профессиональных и семейных обязанностей, а также вопрос разницы в оплате труда женщин и мужчин.
Комментарии