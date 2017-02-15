В Турции задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве Карлова

Полиция Анкары задержала еще одного человека по делу делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.
В полиции сообщили, что задержанный ранее связывался по телефону с убийцей российского посла Мевлютом Мертом Алтынташем, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
В настоящее время подозреваемый доставлен на допрос в Управление безопасности Анкары. На данный момент известны инициалы его имени — Э.Б., другая информация пока не разглашается.
убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Его убийца, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ , позже был ликвидирован спецназом. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Сейчас по делу Карлова под арестом находятся три обвиняемых, в том числе два полицейских. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.
В настоящее время подозреваемый доставлен на допрос в Управление безопасности Анкары. На данный момент известны инициалы его имени — Э.Б., другая информация пока не разглашается.
убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Его убийца, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ , позже был ликвидирован спецназом. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Сейчас по делу Карлова под арестом находятся три обвиняемых, в том числе два полицейских. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.
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