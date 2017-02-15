Парламентарии Северной столицы просят Минкульт не спешить с объединением РНБ и РГБ

Депутаты Законодательного собрания приняли обращение к Владимиру Мединскому с просьбой не объединять два крупнейших российских книгохранилища.
Едва успели в городском парламенте проголосовать за текст послания министру культуры, как на сайте федерального ведомства появился комментарий его пресс-секретаря. В нем Ирина Казначеева по поводу возможного слияния Российской национальной библиотеки, расположенной в Петербурге, и московской Российской государственной заявила: «Невозможно остановить то, что никогда не начиналось. Инициатива некоторых депутатов Заксобрания Петербурга напоминает борьбу с ветряными мельницами».
Обеспокоенные потенциальными сложностями для читателей, а также судьбой сотен работников Публички (РНБ) парламентарии с этим не согласились. Свое обращение к Владимиру Мединскому они считают вполне своевременным.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «После того как будет принято решение, уже поздно отправлять наше постановление. Поэтому мы сейчас к ним обращаемся и обращаем их внимание: не спешите, не торопитесь. Нужно тщательно взвесить всё».
Также депутаты Заксобрания сегодня поддержали коллег из муниципального образования «Парнас», который теперь переименован в «Сергиевское». Как преподобный Сергий Радонежский связан с местностью на окраине Петербурга, объяснений не последовало.
Зато глава округа Алексей Черезов не стал утаивать: служащие муниципалитета «Парнас» чувствовали себя некомфортно из-за ассоциаций с одноименной либеральной партией у населения.
Обеспокоенные потенциальными сложностями для читателей, а также судьбой сотен работников Публички (РНБ) парламентарии с этим не согласились. Свое обращение к Владимиру Мединскому они считают вполне своевременным.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «После того как будет принято решение, уже поздно отправлять наше постановление. Поэтому мы сейчас к ним обращаемся и обращаем их внимание: не спешите, не торопитесь. Нужно тщательно взвесить всё».
Также депутаты Заксобрания сегодня поддержали коллег из муниципального образования «Парнас», который теперь переименован в «Сергиевское». Как преподобный Сергий Радонежский связан с местностью на окраине Петербурга, объяснений не последовало.
Зато глава округа Алексей Черезов не стал утаивать: служащие муниципалитета «Парнас» чувствовали себя некомфортно из-за ассоциаций с одноименной либеральной партией у населения.
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