Пытавшаяся убить себя четвероклассница из Ленобласти могла состоять в «группах смерти»

Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых школьница из города Кириши пыталась покончить с собой.

Накануне ее рядом с домом по Волховской набережной нашел дворник. Он вызвал скорую помощь. В тяжелом состоянии четвероклассницу доставили в отделение реанимации межрайонной больницы. По предварительной информации, она выпала с 14-го этажа.



Особое внимание следователи уделяют контактам 11-летней девочки в социальных сетях. Выпавшая из окна школьница могла состоять в так называемых «группах смерти».



Чтобы понять, что толкнуло ребенка на самоубийство, назначены необходимые экспертизы. Специалисты побывали дома, где живет девочка, изъяли личные вещи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до покушения на самоубийство».



Расследование находится на особом контроле руководителя Следственного комитета по Ленинградской области.