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  • 16.02, 00:21

После многолетнего конфликта Lufthansa согласилась поднять пилотам зарплаты

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После многолетнего конфликта Lufthansa согласилась поднять пилотам зарплаты

После многолетнего конфликта Lufthansa согласилась поднять пилотам зарплаты

В многолетнем конфликте Lufthansa с немецкими пилотами можно поставить точку. Авиаперевозчик согласился на условия посредника, которые предусматривают увеличение зарплат 5400 сотрудников Lufthansa, Lufthansa Cargo и Germanwings.

Как передает информационное агентство DPA, зарплаты работников вырастут на 8,7%, но не сразу, а поэтапно. Также каждый сотрудник получит разовую выплату в размере 5–6 тысяч евро. Всего на эти цели придется потратить почти 30 миллионов евро.

Сообщается, что действующие трудовые договоры заканчиваются в конце 2019 года. Достигнутое соглашение в профсоюзе пилотов Vereinigung Cockpit пока никак не комментируют.

Тарифный конфликт между Lufthansa и Vereinigung Cockpit продолжался с 2012 года. Всего работники провели 14 забастовок, последняя состоялась в конце ноября 2016 года.

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