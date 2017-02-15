После многолетнего конфликта Lufthansa согласилась поднять пилотам зарплаты

В многолетнем конфликте Lufthansa с немецкими пилотами можно поставить точку. Авиаперевозчик согласился на условия посредника, которые предусматривают увеличение зарплат 5400 сотрудников Lufthansa, Lufthansa Cargo и Germanwings.
Как передает информационное агентство DPA, зарплаты работников вырастут на 8,7%, но не сразу, а поэтапно. Также каждый сотрудник получит разовую выплату в размере 5–6 тысяч евро. Всего на эти цели придется потратить почти 30 миллионов евро.
Сообщается, что действующие трудовые договоры заканчиваются в конце 2019 года. Достигнутое соглашение в профсоюзе пилотов Vereinigung Cockpit пока никак не комментируют.
Тарифный конфликт между Lufthansa и Vereinigung Cockpit продолжался с 2012 года. Всего работники провели 14 забастовок, последняя состоялась в конце ноября 2016 года.
Сообщается, что действующие трудовые договоры заканчиваются в конце 2019 года. Достигнутое соглашение в профсоюзе пилотов Vereinigung Cockpit пока никак не комментируют.
Тарифный конфликт между Lufthansa и Vereinigung Cockpit продолжался с 2012 года. Всего работники провели 14 забастовок, последняя состоялась в конце ноября 2016 года.
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