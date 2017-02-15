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  • 16.02, 00:21

Малайзийские судмедэксперты провели вскрытие тела Ким Чон Нама

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Малайзийские судмедэксперты провели вскрытие тела Ким Чон Нама

Малайзийские судмедэксперты провели вскрытие тела Ким Чон Нама

Малайзийские судмедэксперты провели вскрытие тела Ким Чон Нама
  • Фото Associated Press © 2017, Shizuo Kambayashi

    • В Малайзии проведена процедура вскрытия тела Ким Чон Нама, старшего брата главы Северной Кореи, скончавшегося в Куала-Лумпуре.

    Как сообщает местное издание New Staits Times, причины смерти брата северокорейского лидера пока не установлены. По итогам вскрытия сотрудники правоохранительных органов планируют сделать официальное заявление. Также сообщается, что после вскрытия, при условии согласования с малайзийским МИД и полицией, Малайзия передаст тело Ким Чон Нама властям КНДР.

    По информации агентства Кyodo, во время вскрытия на территории больницы находились несколько автомобилей посольства КНДР. Между тем агентство Reuters со ссылкой на малайзийские правительственные источники сообщило, что северокорейские чиновники возражали против проведения процедуры вскрытия и просили о выдаче тела Ким Чон Нама сразу же после его обнаружения в аэропорту Куала-Лумпура, но Малайзия отклонила эту просьбу.

    Покушение на брата северокорейского лидера Ким Чен Ына произошло в воздушной гавани Куала-Лумпура, откуда Ким Чон Нам собирался вылететь к своей семье в Макао. Версий его убийства несколько: укол отравленными иглами, токсичная жидкость или тампон с опасным веществом. Предполагается, что это преступление совершили две женщины, успевшие быстро покинуть место происшествия.

    Ранее в рамках расследования дела о смерти Ким Чен Нама была арестована 28-летняя женщина с вьетнамским паспортом.

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