Рубль начал падение на новостях о встрече Путина с главой Минэкономразвития

Российский рубль развернулся вниз на новостях о том, что президент России Владимир Путин затронет тему укрепления нацвалюты на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.
Днем доллар на «Мосбирже» отскочил вверх до 57,38 рубля (+0,27 рубля), хотя утром курс падал до 56,55 рубля — минимум с июля 2015 года.
Эксперты отмечают, что изменение настроений на внутреннем валютном рынке произошли после новостей о снижении мировых цен на нефть и сообщении о том, что президент обсудить с главой Минэкономразвития тему укрепления рубля. Участники рынка могли воспринять как сигнал к тому, что дальнейший рост маловероятен и вновь начали скупать валюту.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным состоится сегодня во второй половине дня.
Эксперты отмечают, что изменение настроений на внутреннем валютном рынке произошли после новостей о снижении мировых цен на нефть и сообщении о том, что президент обсудить с главой Минэкономразвития тему укрепления рубля. Участники рынка могли воспринять как сигнал к тому, что дальнейший рост маловероятен и вновь начали скупать валюту.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным состоится сегодня во второй половине дня.
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