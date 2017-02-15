Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:41
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.02, 00:22
Отважный полицейский оттолкал горящую машину от здания: видео. пожары, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Отважный полицейский оттолкал горящую машину от здания: видео

1 комментарий
Отважный полицейский оттолкал горящую машину от здания: видео

Отважный полицейский оттолкал горящую машину от здания: видео

Отважный полицейский оттолкал горящую машину от здания: видео

    СМИ сегодня демонстрируют впечатляющие кадры, снятые в Соединенных Штатах.

    В Техасе отважный полицейский предотвратил пожар в одном из городских кафе, вытолкав собственной машиной загоревшийся рядом со зданием пикап. Офицер Гленн Уомак прибыл по вызову к ресторану Jack in the Box и увидел застрявший у заведения Ford.

    В кабине машины бушевало пламя, поэтому на размышления времени не было, правоохранитель нажал педаль газа и пошел на таран. Ему успешно удалось сдвинуть автомобиль на проезжую часть. Как сообщается, это ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru