Отважный полицейский оттолкал горящую машину от здания: видео

СМИ сегодня демонстрируют впечатляющие кадры, снятые в Соединенных Штатах.

1398 пожары

США

В Техасе отважный полицейский предотвратил пожар в одном из городских кафе, вытолкав собственной машиной загоревшийся рядом со зданием пикап. Офицер Гленн Уомак прибыл по вызову к ресторану Jack in the Box и увидел застрявший у заведения Ford.



В кабине машины бушевало пламя, поэтому на размышления времени не было, правоохранитель нажал педаль газа и пошел на таран. Ему успешно удалось сдвинуть автомобиль на проезжую часть. Как сообщается, это ЧП обошлось без жертв и пострадавших.