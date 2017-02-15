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  • 16.02, 00:20

В Москве рабочий упал в 30-метровый котлован на стройке метро

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В Москве рабочий упал в 30-метровый котлован на стройке метро

В Москве рабочий упал в <nobr>30-метровый</nobr> котлован на стройке метро

ЧП произошло на западе Москвы на одном из строительных объектов «Метростроя».

Рабочий упал в котлован глубиной 30 метров на строительной площадке «Метростроя» на западе Москвы.

Сейчас выясняется, выжил ли строитель. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел по улице Промышленная в районе Солнцево.

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