В Москве рабочий упал в 30-метровый котлован на стройке метро

ЧП произошло на западе Москвы на одном из строительных объектов «Метростроя».
Рабочий упал в котлован глубиной 30 метров на строительной площадке «Метростроя» на западе Москвы.
Сейчас выясняется, выжил ли строитель. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.
Инцидент произошел по улице Промышленная в районе Солнцево.
Сейчас выясняется, выжил ли строитель. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.
Инцидент произошел по улице Промышленная в районе Солнцево.
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