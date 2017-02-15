Врио губернатора Карелии Парфёнчиков оценил ситуацию в регионе

Владимир Путин принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена и назначил исполняющим обязанности главы региона главу Федеральной службы судебных приставов Артура Парфёнчикова.
С предложением стать руководителем Карелии президент обратился к главному судебному приставу страны во время сегодняшней встречи в Кремле.
Владимир Путин, президент РФ: «Артур Олегович, Вы родом из Карелии?»
Артур Парфёнчиков: «Из глубокой».
Владимир Путин: «Что значит — из глубокой?»
Артур Парфёнчиков: «Из глубинки, с хутора Куркиёки».
Владимир Путин: «Но окончили питерский университет — Ленинградский государственный университет. Потом свою трудовую деятельность вели и основную часть карьеры сделали уже все-таки в Карелии. Вы доработали там до прокурора города Петрозаводска и уже 10 лет работаете в федеральных органах власти. Как вы оцениваете ситуацию в Карелии?»
Артур Парфёнчиков: «Конечно, я за 10 лет достаточно мало там бывал, но, безусловно, следил за положением, которое в Карелии складывается. На мой взгляд, есть определенные проблемы, есть сложные социальные вопросы. Думаю, что они решаемы».
пятая отставка губернатора за две недели, ранее своих полномочий лишились руководители Новгородской и Рязанской областей, Пермского края и Республики Бурятия.
Владимир Путин, президент РФ: «Артур Олегович, Вы родом из Карелии?»
Артур Парфёнчиков: «Из глубокой».
Владимир Путин: «Что значит — из глубокой?»
Артур Парфёнчиков: «Из глубинки, с хутора Куркиёки».
Владимир Путин: «Но окончили питерский университет — Ленинградский государственный университет. Потом свою трудовую деятельность вели и основную часть карьеры сделали уже все-таки в Карелии. Вы доработали там до прокурора города Петрозаводска и уже 10 лет работаете в федеральных органах власти. Как вы оцениваете ситуацию в Карелии?»
Артур Парфёнчиков: «Конечно, я за 10 лет достаточно мало там бывал, но, безусловно, следил за положением, которое в Карелии складывается. На мой взгляд, есть определенные проблемы, есть сложные социальные вопросы. Думаю, что они решаемы».
пятая отставка губернатора за две недели, ранее своих полномочий лишились руководители Новгородской и Рязанской областей, Пермского края и Республики Бурятия.
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