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  • 16.02, 00:21

Украинцев предупредили о возможном подорожании газа на 40%

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Украинцев предупредили о возможном подорожании газа на 40%

Украинцев предупредили о возможном подорожании газа на 40%

«Нафтогаз» сообщил украинским потребителям об очередном повышении цен на газ. В компании заявили, что оно может произойти уже в апреле этого года.

По словам главного коммерческого директора компании Юрия Витренко, цены на газ для потребителей с апреля 2017 года могут вырасти на 40 процентов.

Юрий Витренко, главный коммерческий директор: «Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые специальные обязательства, то, исходя из цен на газ на европейских рынках, курса гривны и прочих факторов, цена газа для населения вырастет на 40 процентов».

Витренко также напомнил, что с 1 апреля текущего года Украина пообещала МВФ либерализацию ценообразования на газ для населения. Однако «для продления спецобязательств стране нужно получить одобрение» фонда, отметил представитель «Нафтогаза» и добавил, что в если МВФ согласится продлить госрегулирование, то повышение цен, возможно, удастся отложить до 1 октября.

Кроме того, Витренко заявил, что оптовую цену для населения удастся сократить вдвое, если Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к российскому «Газпрому».

Напомним, с мая 2015 года газ для населения Украины подорожал практически втрое — до 6,8 тысячи гривен (около 250 долларов) за тысячу кубометров. В результате уровень оплаты за него резко сократился.

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