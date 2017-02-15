Участников проекта «Ты супер!» сплотили первые отборочные выступления

До второго выпуска проекта «Ты супер!» остаются считаные дни. После первых отборочных выступлений участников стало меньше, но это их только сплотило.
Кто-то уже нашел на проекте лучших друзей, а кто-то даже во время репетиций не забывает о тяжелой жизни вне конкурса.
После того как пошли первые, кто провалил отборочный тур песенного конкурса «Ты супер!», ребята могли отдалиться друг от друга, ведь они же, по сути, конкуренты. Но, кажется, конкурсанты только сильнее сплотились перед этим суровым испытанием — свет, камеры и четыре кнопки.
Виталий Толочкин, участник проекта «Ты супер!»: «Ну, мне немного хочется, чтобы 4 кнопки нажали. Я буду рад, если пройду».
Катя Сергиенко не может сдержать слез: а вдруг кто-то из ее подружек не пройдет, тем более что на базе проекта они стали действительно родными, почти как сестры.
Екатерина Сергиенко, участница проекта «Ты супер!»: «Я и за себя переживаю, и за нее, потому что мы очень сильно с ней похожи. Все говорят, что мы сестры. Прямо как родные — я чувствую ее».
Всем, кто остался на проекте, очень нужна поддержка. По сути, это все, что у них есть, именно поэтому приходится регулярно забывать о профессии и работе, чтобы лишний раз обнять, подобрать нужные слова, которые никто этим детям не скажет.
Но есть один человек, которому все равно, каким будет результат его выступления. Забавный парень добрейшей души, которому многое довелось пережить в свои годы.
Даниил Хомяков, участник проекта «Ты супер!»: «Я молюсь за своего дядю, его на работе убили».
Елена Хомякова, бабушка Даниила: «Он охранником был, его убили. Это трагедия была сильнейшая. Отец мой сходит с ума и умирает. А потом начинается вот это все — пожар, мы горим, все хозяйство сгорает, муж обгорает, Даню выбрасываем в окно».
Данилу было всего 4, когда не стало отца, дяди, прадеда. Прабабушка скончалась прямо у него на руках. Единственный близкий человек, который остался у ребенка, — его бабушка, которую мальчик буквально вытащил с того света.
Елена Хомякова: «Хотела покончить с жизнью. А он, видно, проснулся, пошел к балконной двери и начал кричать: мама, мама, куда? Все, вернул».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, родная мама мальчика уже много лет лежит в больнице, у нее тяжелейшая депрессия. Даня хочет, чтобы она увидела его на сцене, чтобы это помогло ей вернуться к нормальной жизни, вернутся к нему.
Елена Хомякова: «Как он говорил: я хочу, чтобы мама была счастливая, хочу отдать ее замуж, чтобы у нее были у еще дети».
iOS или Android. Следующий выпуск смотрите 18 февраля в 20:00 на НТВ.
Виталий Толочкин, участник проекта «Ты супер!»: «Ну, мне немного хочется, чтобы 4 кнопки нажали. Я буду рад, если пройду».
Катя Сергиенко не может сдержать слез: а вдруг кто-то из ее подружек не пройдет, тем более что на базе проекта они стали действительно родными, почти как сестры.
Екатерина Сергиенко, участница проекта «Ты супер!»: «Я и за себя переживаю, и за нее, потому что мы очень сильно с ней похожи. Все говорят, что мы сестры. Прямо как родные — я чувствую ее».
Всем, кто остался на проекте, очень нужна поддержка. По сути, это все, что у них есть, именно поэтому приходится регулярно забывать о профессии и работе, чтобы лишний раз обнять, подобрать нужные слова, которые никто этим детям не скажет.
Но есть один человек, которому все равно, каким будет результат его выступления. Забавный парень добрейшей души, которому многое довелось пережить в свои годы.
Даниил Хомяков, участник проекта «Ты супер!»: «Я молюсь за своего дядю, его на работе убили».
Елена Хомякова, бабушка Даниила: «Он охранником был, его убили. Это трагедия была сильнейшая. Отец мой сходит с ума и умирает. А потом начинается вот это все — пожар, мы горим, все хозяйство сгорает, муж обгорает, Даню выбрасываем в окно».
Данилу было всего 4, когда не стало отца, дяди, прадеда. Прабабушка скончалась прямо у него на руках. Единственный близкий человек, который остался у ребенка, — его бабушка, которую мальчик буквально вытащил с того света.
Елена Хомякова: «Хотела покончить с жизнью. А он, видно, проснулся, пошел к балконной двери и начал кричать: мама, мама, куда? Все, вернул».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, родная мама мальчика уже много лет лежит в больнице, у нее тяжелейшая депрессия. Даня хочет, чтобы она увидела его на сцене, чтобы это помогло ей вернуться к нормальной жизни, вернутся к нему.
Елена Хомякова: «Как он говорил: я хочу, чтобы мама была счастливая, хочу отдать ее замуж, чтобы у нее были у еще дети».
iOS или Android. Следующий выпуск смотрите 18 февраля в 20:00 на НТВ.
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