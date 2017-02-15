Футболисты ПСЖ разгромили «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты ПСЖ забили 4 безответных гола в ворота «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
В составе чемпиона Франции дубль оформил Анхель Ди Мария (18-я и 55- я минуты), по мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72).
ПСЖ стал шестым клубом, сумевшим забить 4 мяча в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов. До этого подобное удавалось футболистам киевского «Динамо», испанской «Валенсии», итальянского «Милана», английского «Челси» и «Баварии», напоминает ТАСС.
Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне. Победитель будет определен по итогам двух встреч.
В составе чемпиона Франции дубль оформил Анхель Ди Мария (18-я и 55- я минуты), по мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72).
ПСЖ стал шестым клубом, сумевшим забить 4 мяча в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов. До этого подобное удавалось футболистам киевского «Динамо», испанской «Валенсии», итальянского «Милана», английского «Челси» и «Баварии», напоминает ТАСС.
Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне. Победитель будет определен по итогам двух встреч.
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