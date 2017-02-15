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  • 15.02, 02:59

Футболисты ПСЖ разгромили «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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  • Фото Reuters © 2017, Christian Hartmann Livepic
Футболисты ПСЖ разгромили «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты ПСЖ разгромили «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты ПСЖ разгромили «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Фото Reuters © 2017, Christian Hartmann Livepic

    • Футболисты ПСЖ забили 4 безответных гола в ворота «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Встреча на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
    В составе чемпиона Франции дубль оформил Анхель Ди Мария (18-я и 55- я минуты), по мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72).

    ПСЖ стал шестым клубом, сумевшим забить 4 мяча в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов. До этого подобное удавалось футболистам киевского «Динамо», испанской «Валенсии», итальянского «Милана», английского «Челси» и «Баварии», напоминает ТАСС.

    Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне. Победитель будет определен по итогам двух встреч.

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