Минобороны: никаких инцидентов в Чёрном море вблизи американских кораблей не было

В российском министерстве обороны выразили недоумение «обеспокоенностью» США пролетом российских самолетов в небе над Чёрным морем.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России генерал-майор: «Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Чёрном море рядом с эсминцем ВМС США Porter не было. Все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Чёрного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности».
В Минобороны также выразили недоумение в связи с вопросами, которые у Пентагона отчего-то вызывают полеты российской авиации у границ своей собственной страны.
Игорь Конашенков: «Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал „обычное“ патрулирование рядом Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, — странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Чёрного моря».
Чуть раньше официальный представитель Пентагона Мишель Баланса заявила, что она «обеспокоена пролетом российских военных самолетов близ эсминца США в Черном море 10 февраля с выключенными транспондерами». По ее словам, экипаж эсминца Porter «запрашивал информацию по радиосвязи у всех российских самолетов, но не получил ответа». В Пентагоне заявили, что «такие инциденты вызывают обеспокоенность, поскольку могут привести к происшествиям или просчетам».
В Пентагоне также объяснили, что корабли и самолеты ВМС США «рутинно действуют» в Чёрном море в соответствии с международным правом и стандартами безопасности, и что эсминец Porter находился «в международных водах Чёрного моря» по завершении военных учений Sea Shield.
Напомним, в настоящее время американский эсминец Porter уже покинул акваторию Чёрного моря. Согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться там не более 21 суток.
В Минобороны также выразили недоумение в связи с вопросами, которые у Пентагона отчего-то вызывают полеты российской авиации у границ своей собственной страны.
Игорь Конашенков: «Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал „обычное“ патрулирование рядом Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, — странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Чёрного моря».
Чуть раньше официальный представитель Пентагона Мишель Баланса заявила, что она «обеспокоена пролетом российских военных самолетов близ эсминца США в Черном море 10 февраля с выключенными транспондерами». По ее словам, экипаж эсминца Porter «запрашивал информацию по радиосвязи у всех российских самолетов, но не получил ответа». В Пентагоне заявили, что «такие инциденты вызывают обеспокоенность, поскольку могут привести к происшествиям или просчетам».
В Пентагоне также объяснили, что корабли и самолеты ВМС США «рутинно действуют» в Чёрном море в соответствии с международным правом и стандартами безопасности, и что эсминец Porter находился «в международных водах Чёрного моря» по завершении военных учений Sea Shield.
Напомним, в настоящее время американский эсминец Porter уже покинул акваторию Чёрного моря. Согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться там не более 21 суток.
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