Как чиновникам удается уходить от ответственности за разрушенные дороги: расследование НТВ

В России дороги — это вечная головная боль. А что делать, если дорог вообще нет? Сколько в России городов и поселков, которые отрезаны от мира?
Как независимые активисты собирают улики, чтобы заставить чиновников шевелиться, и как властям удается уходить от ответственности? Специальный репортаж корреспондента НТВ Дмитрия Кирюшкина.
Юмор, конечно, спасает: нашему человеку к плохим дорогам не привыкать. Но что делать, когда дороги вообще нет?
Тульская область. Жители деревни Сукроминка больше месяца были отрезаны от внешнего мира ледяным полем. По внушительным слоем снега оказались 3 километра бетонной дороги. Шансов выбраться в ближайший магазин или аптеку нет.
От села Серебрянка в Свердловской области до Нижнего Тагила 70 километров, но из них лишь пять асфальт. Кажется, что вместе с дорогами пропала и вообще связь с миром. Местным жителям, чтобы достучаться до властей, пришлось обращаться к журналистам.
Помогло, по крайней мере, хоть снег расчистили. А дороги обещали сделать.
Евгений Кувайшев, губернатор Свердловской области: «Необходимо будет разработать план первоочередных мероприятий, особенно в паводок. Чтобы в период таяния снегов люди могли добираться».
Впрочем, теперь, чтобы пожаловаться на плохие дороги или их отсутствие, не обязательно звать прессу.
Юлия Оглоблина, представитель центрального штаба Общероссийского народного фронта: «У общероссийского народного фронта есть отдельная программа „Убитые дороги“, куда входят активисты и общественные организации, а также все неравнодушные граждане, которые радеют за то, чтобы у нас были замечательные дороги».
Скоро появился и мобильное приложение «Карта убитых дорог России», где любой человек сможет выложить то или иное дорожное нарушение.
Вот как это работает: красным цветом отмечены проблемные участки. Эти виртуальные отметки активисты ОНФ проверяют на себе.
Псковская область. Вместе с активистами ОНФ съемочная группа отправляется в специальный рейд. Записать интервью в дороге невозможно, «миссия невыполнима». Место назначения — уже знаменитый на всю область мост, который ведет в садовое товарищество. Вот только летом его полностью заливает поднимающаяся речка.
Местные жители рассказали, что за 40 лет мост не ремонтировали вообще ни единого раза. Проблема банальна: мост на балансе нигде не стоит, поэтому никто не хотел брать на себя ответственность за его ремонт.
Мучения местных жителей скоро закончатся: власти, наконец-то, откликнулись на проблему. Но ремонтировать мост все равно никто не собирается. Оказалось, что проще построить новый.
А вот жители села Гаврилова Поляна в Самарской области, в какой-то момент поняли, что без нормальных дорог уже жить невозможно. Скинулись, буквально, кто сколько смог, и сами все отремонтировали.
Но спокойной жизнью и ровной дорогой наслаждались недолго. Кто-то из соседей написал жалобу. В высоких кабинетах оперативно отреагировали и потребовали демонтировать дорогу.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Юмор, конечно, спасает: нашему человеку к плохим дорогам не привыкать. Но что делать, когда дороги вообще нет?
Тульская область. Жители деревни Сукроминка больше месяца были отрезаны от внешнего мира ледяным полем. По внушительным слоем снега оказались 3 километра бетонной дороги. Шансов выбраться в ближайший магазин или аптеку нет.
От села Серебрянка в Свердловской области до Нижнего Тагила 70 километров, но из них лишь пять асфальт. Кажется, что вместе с дорогами пропала и вообще связь с миром. Местным жителям, чтобы достучаться до властей, пришлось обращаться к журналистам.
Помогло, по крайней мере, хоть снег расчистили. А дороги обещали сделать.
Евгений Кувайшев, губернатор Свердловской области: «Необходимо будет разработать план первоочередных мероприятий, особенно в паводок. Чтобы в период таяния снегов люди могли добираться».
Впрочем, теперь, чтобы пожаловаться на плохие дороги или их отсутствие, не обязательно звать прессу.
Юлия Оглоблина, представитель центрального штаба Общероссийского народного фронта: «У общероссийского народного фронта есть отдельная программа „Убитые дороги“, куда входят активисты и общественные организации, а также все неравнодушные граждане, которые радеют за то, чтобы у нас были замечательные дороги».
Скоро появился и мобильное приложение «Карта убитых дорог России», где любой человек сможет выложить то или иное дорожное нарушение.
Вот как это работает: красным цветом отмечены проблемные участки. Эти виртуальные отметки активисты ОНФ проверяют на себе.
Псковская область. Вместе с активистами ОНФ съемочная группа отправляется в специальный рейд. Записать интервью в дороге невозможно, «миссия невыполнима». Место назначения — уже знаменитый на всю область мост, который ведет в садовое товарищество. Вот только летом его полностью заливает поднимающаяся речка.
Местные жители рассказали, что за 40 лет мост не ремонтировали вообще ни единого раза. Проблема банальна: мост на балансе нигде не стоит, поэтому никто не хотел брать на себя ответственность за его ремонт.
Мучения местных жителей скоро закончатся: власти, наконец-то, откликнулись на проблему. Но ремонтировать мост все равно никто не собирается. Оказалось, что проще построить новый.
А вот жители села Гаврилова Поляна в Самарской области, в какой-то момент поняли, что без нормальных дорог уже жить невозможно. Скинулись, буквально, кто сколько смог, и сами все отремонтировали.
Но спокойной жизнью и ровной дорогой наслаждались недолго. Кто-то из соседей написал жалобу. В высоких кабинетах оперативно отреагировали и потребовали демонтировать дорогу.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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