СМИ всего мира обсуждают таинственную гибель сводного брата Ким Чен Ына

Вначале во вторник пришли скупые сообщения: брат северокорейского лидера Ким Чен Нам убит в Малайзии. Но потом стали известны поразительные детали убийства. И эта трагедия стала обрастать данными, как снежный ком, и вовлекать все новые и новые персонажи.
Почему все уверены. что дело в политических взглядах родственника северокорейского лидера, выяснял корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.
Сейчас уже нет никаких сомнений, что это было убийство. В аэропорту Куала-Лумпура, в зале ожидания, к Ким Чен Наму подошла женщина и набросила ему на лицо ткань, пропитанную жидкостью. Эксперты предполагают, что его отравили парами синильной кислоты. Похожи симптомы, с которыми он был доставлен в больницу. Ким Чен Нам жаловался врачам на головокружение и жжение в глазах, а вскоре потерял сознание и скончался.
Многие предполагают, что за этой смертью могут стоять спецслужбы Северной Кореи. Вот только на роль жертвы политического убийства Ким Чен Нам не очень подходил, и вот почему. По меркам семьи Великого кормчего, Ким Чен Нам вел весьма публичный образ жизни. Он не отказывал в интервью, и в своих ответах всегда был лоялен семье и партии. Большую часть времени старший сын Ким Чен Ира проводил за границей, хотя и отрицал это.
Ким Чен Нам: «Да, я бываю в Малайзии и в Китае, но живу я в Корее».
По миру он путешествовал, в соответствии с традициями северокорейской элиты: под чужим именем. В 2001 году японские пограничники задержали его с поддельным паспортом на имя, которое переводится как «Толстый мишка», и выдворили его в Китай. Кстати, там Ким Чен Нама рассматривали как реального претендента на пост главы КНДР. В 2009 году именно в Китае заговорили о том, что на Ким Чен Нама готовилось покушение.
Но зачем и кому было выгодно убивать отдалившегося от семьи родственника? Ким Чен Нам — сын Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Его мать была отправлена с глаз долой из Кореи в далекую Москву, и остаток жизни она провела в обычной московской многоэтажке, где живут дипломаты.
И сам Ким Чен Нам, отказавшись от поста в правительстве, всячески подчеркивал свою аполитичность. Зато интересовался азартными играми, тратя в казино деньги, которые ему якобы выделяло китайское правительство.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Сейчас уже нет никаких сомнений, что это было убийство. В аэропорту Куала-Лумпура, в зале ожидания, к Ким Чен Наму подошла женщина и набросила ему на лицо ткань, пропитанную жидкостью. Эксперты предполагают, что его отравили парами синильной кислоты. Похожи симптомы, с которыми он был доставлен в больницу. Ким Чен Нам жаловался врачам на головокружение и жжение в глазах, а вскоре потерял сознание и скончался.
Многие предполагают, что за этой смертью могут стоять спецслужбы Северной Кореи. Вот только на роль жертвы политического убийства Ким Чен Нам не очень подходил, и вот почему. По меркам семьи Великого кормчего, Ким Чен Нам вел весьма публичный образ жизни. Он не отказывал в интервью, и в своих ответах всегда был лоялен семье и партии. Большую часть времени старший сын Ким Чен Ира проводил за границей, хотя и отрицал это.
Ким Чен Нам: «Да, я бываю в Малайзии и в Китае, но живу я в Корее».
По миру он путешествовал, в соответствии с традициями северокорейской элиты: под чужим именем. В 2001 году японские пограничники задержали его с поддельным паспортом на имя, которое переводится как «Толстый мишка», и выдворили его в Китай. Кстати, там Ким Чен Нама рассматривали как реального претендента на пост главы КНДР. В 2009 году именно в Китае заговорили о том, что на Ким Чен Нама готовилось покушение.
Но зачем и кому было выгодно убивать отдалившегося от семьи родственника? Ким Чен Нам — сын Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Его мать была отправлена с глаз долой из Кореи в далекую Москву, и остаток жизни она провела в обычной московской многоэтажке, где живут дипломаты.
И сам Ким Чен Нам, отказавшись от поста в правительстве, всячески подчеркивал свою аполитичность. Зато интересовался азартными играми, тратя в казино деньги, которые ему якобы выделяло китайское правительство.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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