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  • 15.02, 02:59
СМИ всего мира обсуждают таинственную гибель сводного брата Ким Чен Ына. Ким Чен Ын, Малайзия, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ всего мира обсуждают таинственную гибель сводного брата Ким Чен Ына

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СМИ всего мира обсуждают таинственную гибель сводного брата Ким Чен Ына

СМИ всего мира обсуждают таинственную гибель сводного брата Ким Чен Ына

СМИ всего мира обсуждают таинственную гибель сводного брата Ким Чен Ына

    Вначале во вторник пришли скупые сообщения: брат северокорейского лидера Ким Чен Нам убит в Малайзии. Но потом стали известны поразительные детали убийства. И эта трагедия стала обрастать данными, как снежный ком, и вовлекать все новые и новые персонажи.

    Почему все уверены. что дело в политических взглядах родственника северокорейского лидера, выяснял корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.

    Сейчас уже нет никаких сомнений, что это было убийство. В аэропорту Куала-Лумпура, в зале ожидания, к Ким Чен Наму подошла женщина и набросила ему на лицо ткань, пропитанную жидкостью. Эксперты предполагают, что его отравили парами синильной кислоты. Похожи симптомы, с которыми он был доставлен в больницу. Ким Чен Нам жаловался врачам на головокружение и жжение в глазах, а вскоре потерял сознание и скончался.

    Многие предполагают, что за этой смертью могут стоять спецслужбы Северной Кореи. Вот только на роль жертвы политического убийства Ким Чен Нам не очень подходил, и вот почему. По меркам семьи Великого кормчего, Ким Чен Нам вел весьма публичный образ жизни. Он не отказывал в интервью, и в своих ответах всегда был лоялен семье и партии. Большую часть времени старший сын Ким Чен Ира проводил за границей, хотя и отрицал это.

    Ким Чен Нам: «Да, я бываю в Малайзии и в Китае, но живу я в Корее».

    По миру он путешествовал, в соответствии с традициями северокорейской элиты: под чужим именем. В 2001 году японские пограничники задержали его с поддельным паспортом на имя, которое переводится как «Толстый мишка», и выдворили его в Китай. Кстати, там Ким Чен Нама рассматривали как реального претендента на пост главы КНДР. В 2009 году именно в Китае заговорили о том, что на Ким Чен Нама готовилось покушение.

    Но зачем и кому было выгодно убивать отдалившегося от семьи родственника? Ким Чен Нам — сын Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Его мать была отправлена с глаз долой из Кореи в далекую Москву, и остаток жизни она провела в обычной московской многоэтажке, где живут дипломаты.

    И сам Ким Чен Нам, отказавшись от поста в правительстве, всячески подчеркивал свою аполитичность. Зато интересовался азартными играми, тратя в казино деньги, которые ему якобы выделяло китайское правительство.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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