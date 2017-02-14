«Спартак» обыграл СКА в матче КХЛ

Хоккеисты московского «Спартака» нанесли гостевое поражение лидеру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургскому СКА.
Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) в пользу «Спартака».
В составе москвичей шайбы забросили Александр Васильев (14-я минута), Ярослав Дыбленко (15), Лукаш Радил (24) и Виктор Бобров (30). У армейцев отличились Кетов Евгений (8) и Илья Ковальчук (54).
В активе «Спартака» теперь 65 очков, он занимает предпоследнее, 13-е место в Западной конференции КХЛ. У СКА 131 балл. Столько же у московского ЦСКА, который на домашнем льду обыграл «Сочи» со счетом 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).
ЦСКА И СКА лидируют и в Западной конференции КХЛ, и в сводной таблице чемпионата в целом, напоминает «Интерфакс».
В составе москвичей шайбы забросили Александр Васильев (14-я минута), Ярослав Дыбленко (15), Лукаш Радил (24) и Виктор Бобров (30). У армейцев отличились Кетов Евгений (8) и Илья Ковальчук (54).
В активе «Спартака» теперь 65 очков, он занимает предпоследнее, 13-е место в Западной конференции КХЛ. У СКА 131 балл. Столько же у московского ЦСКА, который на домашнем льду обыграл «Сочи» со счетом 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).
ЦСКА И СКА лидируют и в Западной конференции КХЛ, и в сводной таблице чемпионата в целом, напоминает «Интерфакс».
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