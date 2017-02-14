Минфин США о санкциях против РФ: существующая политика остается в силе

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что санкции для США — важный инструмент.
Глава Минфина США Стивен Мнучин ответил на вопрос журналистов о политике в отношении РФ.
Стивен Мнучин, глава Минфин США: «Наши текущие санкционные программы остаются в силе. Я бы сказал, что санкции — это важный инструмент, который мы продолжим рассматривать в отношении разных стран».
заблокировать возможное решение президента США Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций.
Стивен Мнучин, глава Минфин США: «Наши текущие санкционные программы остаются в силе. Я бы сказал, что санкции — это важный инструмент, который мы продолжим рассматривать в отношении разных стран».
заблокировать возможное решение президента США Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций.
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