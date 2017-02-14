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  • 15.02, 02:58

Минфин США о санкциях против РФ: существующая политика остается в силе

8 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Kevin Lamarque
Минфин США о санкциях против РФ: существующая политика остается в силе

Минфин США о санкциях против РФ: существующая политика остается в силе

Минфин США о санкциях против РФ: существующая политика остается в силе
  • Фото Reuters © 2017, Kevin Lamarque

    • Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что санкции для США — важный инструмент.

    Глава Минфина США Стивен Мнучин ответил на вопрос журналистов о политике в отношении РФ.

    Стивен Мнучин, глава Минфин США: «Наши текущие санкционные программы остаются в силе. Я бы сказал, что санкции — это важный инструмент, который мы продолжим рассматривать в отношении разных стран».

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить «по крайней мере, на определенный период» санкции против России, введенные его предшественником Бараком Обамой, однако допустил их отмену в случае успешного сотрудничества с Москвой. Позже американские сенаторы внесли в верхнюю палату парламента законопроект, позволяющий Конгрессу заблокировать возможное решение президента США Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций.

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