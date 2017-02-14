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  • 15.02, 02:59

Под Пензой пьяный водитель 400 метров тащил на машине стреляющего в него полицейского

4 комментария
Под Пензой пьяный водитель 400 метров тащил на машине стреляющего в него полицейского

Под Пензой пьяный водитель 400 метров тащил на машине стреляющего в него полицейского

Под Пензой пьяный водитель 400 метров тащил на машине стреляющего в него полицейского
  • Фото: мвд.рф

    • В Пензенской области полицейский открыл огонь оказался на больничной койке после попытки остановить пьяного автомобилиста.

    В городе Каменка 40-летний местный житель сел за руль своего ВАЗ-2109 в пьяном виде и попытался скрыться от дорожного полицейского. При этом водитель зажал руку стража порядка рулем и протащил его так около 400 метров. Затем он преднамеренно выехал на встречную полосу и столкнулся по касательной со встречной машиной, чтобы сбросить висящего на двери полицейского. При этом страж порядка применил табельное оружие и ранил нарушителя. Как сообщило региональное управление МВД, полицейский для остановки автомобиля восемь раз выстрелил по колесам и моторному отсеку машины, сообщает региональное управление МВД.

    В итоге полицейскому все же удалось освободить руку, и он упал на дорогу. Преступник скрылся, но был задержан через некоторое время. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Как выяснилось, он уже был судим ранее за пьяную езду, сообщает пензенское управление СК.

    Сейчас и полицейский, и подозреваемый лежат в больнице.

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