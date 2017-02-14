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  • 15.02, 02:58

В Подмосковье построят завод Mercedes

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В Подмосковье построят завод Mercedes

В Подмосковье построят завод Mercedes

Власти Подмосковья подписали с компанией Daimler инвестиционный контракт на строительство завода Mercedes.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил на своей странице в Instagram о подписании договора о строительстве завода Mercedes в подмосковном индустриальный парк «Есипово».

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Девять экземпляров инвестконтракта по строительству завода Mercedes. Только что подписал документы со стороны Подмосковья. Отправляем в Минпромторг России».




Переговоры о производстве легковых автомобилей Mercedes в России велись с концерном Daimler несколько лет. Компания рассматривала несколько площадок — завод «МосАвтоЗил» в Москве, промзону в поселке Шушары Ленобласти и индустриальный парк «Есипово» в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

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