В Подмосковье построят завод Mercedes

Власти Подмосковья подписали с компанией Daimler инвестиционный контракт на строительство завода Mercedes.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил на своей странице в Instagram о подписании договора о строительстве завода Mercedes в подмосковном индустриальный парк «Есипово».
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Девять экземпляров инвестконтракта по строительству завода Mercedes. Только что подписал документы со стороны Подмосковья. Отправляем в Минпромторг России».
Переговоры о производстве легковых автомобилей Mercedes в России велись с концерном Daimler несколько лет. Компания рассматривала несколько площадок — завод «МосАвтоЗил» в Москве, промзону в поселке Шушары Ленобласти и индустриальный парк «Есипово» в Подмосковье, сообщает РИА Новости.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Девять экземпляров инвестконтракта по строительству завода Mercedes. Только что подписал документы со стороны Подмосковья. Отправляем в Минпромторг России».
Переговоры о производстве легковых автомобилей Mercedes в России велись с концерном Daimler несколько лет. Компания рассматривала несколько площадок — завод «МосАвтоЗил» в Москве, промзону в поселке Шушары Ленобласти и индустриальный парк «Есипово» в Подмосковье, сообщает РИА Новости.
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