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  • 15.02, 02:59

ФСБ и СК провели обыски в здании Ростуризма

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ФСБ и СК провели обыски в здании Ростуризма

ФСБ и СК провели обыски в здании Ростуризма

В здании Федерального агентства по туризму (Ростуризм) сегодня прошли обыски.

В ведомстве подтвердили визит сотрудников правоохранительных органов, однако отметили, что проведенные проверки не имеют никакого отношения к деятельности Ростуризма. Об этом РИА Новости заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева.

Ранее в СМИ появилась информация, что обыски были проведены сотрудниками СК и управления ФСБ по Краснодарскому краю. Согласно сообщениям, дело касается советника главы Ростуризма Олега Сафонова Евгения Кудели — расследуется его работа на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, который он занимал до 1 июля 2016 года.

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