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  • 15.02, 02:59

США сообщают о российском корабле — разведчике у американских берегов

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США сообщают о российском корабле — разведчике у американских берегов

США сообщают о российском корабле — разведчике у американских берегов

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» замечен у восточного побережья США в международных водах.

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» обнаружили в 70 милях от побережья Делавэра в международных водах, сообщает Fox News со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что «это первый подобный патруль с тех пор, как Дональд Трамп вошел в офис». Также сообщается, что корабль не нарушал установленных границ, но за действиями российских военных наблюдают.

По данным источника телеканала, в последний раз «Виктор Леонов» у берегов США замечали в апреле 2015 года. По мнению неназванного чиновника, эти корабли «способны перехватывать сигналы и коммуникации», сообщает «Интерфакс».

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