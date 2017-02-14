Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» замечен у восточного побережья США в международных водах.
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» обнаружили в 70 милях от побережья Делавэра в международных водах, сообщает Fox News со ссылкой на неназванных чиновников.
Отмечается, что «это первый подобный патруль с тех пор, как Дональд Трамп вошел в офис». Также сообщается, что корабль не нарушал установленных границ, но за действиями российских военных наблюдают.
По данным источника телеканала, в последний раз «Виктор Леонов» у берегов США замечали в апреле 2015 года. По мнению неназванного чиновника, эти корабли «способны перехватывать сигналы и коммуникации», сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что «это первый подобный патруль с тех пор, как Дональд Трамп вошел в офис». Также сообщается, что корабль не нарушал установленных границ, но за действиями российских военных наблюдают.
По данным источника телеканала, в последний раз «Виктор Леонов» у берегов США замечали в апреле 2015 года. По мнению неназванного чиновника, эти корабли «способны перехватывать сигналы и коммуникации», сообщает «Интерфакс».
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