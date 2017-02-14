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  • 15.02, 02:59
Кубок Конфедераций в России откроют воспитанники детдомов. дети и подростки, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Кубок Конфедераций в России откроют воспитанники детдомов

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Кубок Конфедераций в России откроют воспитанники детдомов

Кубок Конфедераций в России откроют воспитанники детдомов

    Сегодня команды воспитанников детских домов Москвы сыграли товарищеские матчи вместе со звездами российского футбола.

    В столице стартовала специальная детская программа в преддверии розыгрыша Кубка Конфедераций, который состоится этим летом. Участникам программы предстоит выводить на поле лучших игроков планеты.

    Кроме детдомовцев организаторы пригласят мальчиков и девочек из приемных и многодетных семей, и впервые матчи престижного турнира будут открывать дети с ограниченными возможностями.

    Алексей Смертин, футболист: «Они пока еще, наверное, не осознают той миссии, которая предстоит в ближайшие месяцы, потому что в ближайшие месяцы они выйдут на огромную арену, большое количество зрителей. И мне кажется, те впечатления, которые они испытают, останутся на всю жизнь. Это очень важно».

    Всего в торжественных церемониях Кубка Конфедераций примут участие 352 ребенка из Москвы, Петербурга, Казани и Сочи. И шанс приобщиться к большому футбольному празднику есть у любого юного любителя спорта в возрасте от 6 до 10 лет, для этого в своем городе нужно пройти конкурсный отбор.

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