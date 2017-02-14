Кубок Конфедераций в России откроют воспитанники детдомов

Сегодня команды воспитанников детских домов Москвы сыграли товарищеские матчи вместе со звездами российского футбола.

В столице стартовала специальная детская программа в преддверии розыгрыша Кубка Конфедераций, который состоится этим летом. Участникам программы предстоит выводить на поле лучших игроков планеты.



Кроме детдомовцев организаторы пригласят мальчиков и девочек из приемных и многодетных семей, и впервые матчи престижного турнира будут открывать дети с ограниченными возможностями.



Алексей Смертин, футболист: «Они пока еще, наверное, не осознают той миссии, которая предстоит в ближайшие месяцы, потому что в ближайшие месяцы они выйдут на огромную арену, большое количество зрителей. И мне кажется, те впечатления, которые они испытают, останутся на всю жизнь. Это очень важно».



Всего в торжественных церемониях Кубка Конфедераций примут участие 352 ребенка из Москвы, Петербурга, Казани и Сочи. И шанс приобщиться к большому футбольному празднику есть у любого юного любителя спорта в возрасте от 6 до 10 лет, для этого в своем городе нужно пройти конкурсный отбор.