Испанские полицейские накрыли цех по производству подпольных Ferrari

В испанской провинции Жирона полиция накрыла подпольный цех, где было поставлено на поток производство поддельных Ferrari и Lamborghini.

По сообщению правоохранителей, делая нужные кузовные детали из стеклопластика, испанские умельцы превращали подержанные Peugeot и Toyota в шикарные суперкары.



В мастерской полицейские обнаружились полтора десятка машин в разной степени трансформации. Среди них оказались и четыре копии Ferrari, полностью готовые к продаже. На сайтах подержанных автомобилей они выставлялись по цене примерно в 40 тысяч евро, в то время как оригинал обошелся бы покупателю в 200 тысяч евро.



Позже выяснилось, что это был не единственный источник дохода задержанных владельцев нелегального бизнеса. В автомастерской полиция нашла почти тысячу горшков с рассадой марихуаны. Теперь задержанным грозит наказание сразу по нескольким статьям.





