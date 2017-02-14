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  • 15.02, 02:58
Испанские полицейские накрыли цех по производству подпольных Ferrari. автомобили, задержание, Испания, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Испанские полицейские накрыли цех по производству подпольных Ferrari

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Испанские полицейские накрыли цех по производству подпольных Ferrari

Испанские полицейские накрыли цех по производству подпольных Ferrari

    В испанской провинции Жирона полиция накрыла подпольный цех, где было поставлено на поток производство поддельных Ferrari и Lamborghini.

    По сообщению правоохранителей, делая нужные кузовные детали из стеклопластика, испанские умельцы превращали подержанные Peugeot и Toyota в шикарные суперкары.

    В мастерской полицейские обнаружились полтора десятка машин в разной степени трансформации. Среди них оказались и четыре копии Ferrari, полностью готовые к продаже. На сайтах подержанных автомобилей они выставлялись по цене примерно в 40 тысяч евро, в то время как оригинал обошелся бы покупателю в 200 тысяч евро.

    Позже выяснилось, что это был не единственный источник дохода задержанных владельцев нелегального бизнеса. В автомастерской полиция нашла почти тысячу горшков с рассадой марихуаны. Теперь задержанным грозит наказание сразу по нескольким статьям.


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