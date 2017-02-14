В Москве нашли автомобиль напавших на инкассаторов грабителей

Сегодня на
северо-востоке Москвы звучали выстрелы: в районе Отрадное грабители напали на инкассаторов. В столице уже несколько часов действует план «Перехват». Но пока выйти на след налетчиков не удалось, несмотря на то, что попытка дерзкого ограбления попала на камеры наружного наблюдения.
Несколько часов назад полицейские обнаружили машину, на которой скрылись налетчики. Они бросили ее недалеко от места ЧП. Похоже, что нападавшие пытались замести следы и попросту бросили свой фургон во дворе. Сейчас на месте продолжают работать сыщики. Им предстоит выяснить, куда нападавшие отправились дальше: ушли пешком или пересели на другой автомобиль.
Судя по всему, налет был тщательно спланирован. Местом для атаки выбрали тихий московский дворик. А чтобы не вызвать никаких подозрений у жильцов, грабители надели оранжевые жилеты дворников. И даже взяли в руки лопаты, поджидая в засаде инкассаторскую машину. За чем могли охотиться бандиты, узнал корреспондент НТВ Александр Терёхин.
Все случилось в обычном дворе спального района примерно в 10 утра. Преступники, что примечательно, одетые в форму дворников, дождались машину инкассаторов, вышли из укрытия и попытались напасть на перевозчиков. В ответ те открыли по бандитам огонь. Несмотря на довольно большое расстояние до целей, двумя точными выстрелами инкассаторы убили одного из грабителей, а второй получил ранение. Поняв, что попытка не удалась, нападавшие сели в машину и уехали в неизвестном направлении.
Преступники не случайно выбрали именно тихий двор со сквозным проездом: рядом выезд на МКАД и Осташковское шоссе. С точки зрения логистики — место идеальное. Да и большого количества свидетелей в это время быть не могло.
По словам местных жителей, перестрелка длилась всего несколько секунд. Они слышали около пяти громких хлопков. Одна из пуль даже попала в окно соседнего дома. Следователи установили, что преступников было трое. Однако мотивы грабежа пока не выяснены.
Грабители напали на инкассаторов, когда те подъехали к почтовому отделению. По всей видимости, бандиты надеялись на эффект неожиданности. Но к тому, что им окажут сопротивление, они, похоже, не были готовы. Судя по брошенной на снег одежде, место преступления нападавшие покидали в спешке.
Компания «Главный центр Спецсвязи» занимается не только перевозкой наличности, но и особо ценных грузов. В том числе документов, наркотиков и оружия. Возможно, именно за этим и охотились нападавшие. Хотя даже сами инкассаторы, порой, не знают о содержимом перевозимого. Удалось ли бандитам что-либо украсть, следователи пока держат в секрете. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В Москве объявлен план перехват. Личности бандитов установить пока не удалось.
Судя по всему, налет был тщательно спланирован. Местом для атаки выбрали тихий московский дворик. А чтобы не вызвать никаких подозрений у жильцов, грабители надели оранжевые жилеты дворников. И даже взяли в руки лопаты, поджидая в засаде инкассаторскую машину. За чем могли охотиться бандиты, узнал корреспондент НТВ Александр Терёхин.
Все случилось в обычном дворе спального района примерно в 10 утра. Преступники, что примечательно, одетые в форму дворников, дождались машину инкассаторов, вышли из укрытия и попытались напасть на перевозчиков. В ответ те открыли по бандитам огонь. Несмотря на довольно большое расстояние до целей, двумя точными выстрелами инкассаторы убили одного из грабителей, а второй получил ранение. Поняв, что попытка не удалась, нападавшие сели в машину и уехали в неизвестном направлении.
Преступники не случайно выбрали именно тихий двор со сквозным проездом: рядом выезд на МКАД и Осташковское шоссе. С точки зрения логистики — место идеальное. Да и большого количества свидетелей в это время быть не могло.
По словам местных жителей, перестрелка длилась всего несколько секунд. Они слышали около пяти громких хлопков. Одна из пуль даже попала в окно соседнего дома. Следователи установили, что преступников было трое. Однако мотивы грабежа пока не выяснены.
Грабители напали на инкассаторов, когда те подъехали к почтовому отделению. По всей видимости, бандиты надеялись на эффект неожиданности. Но к тому, что им окажут сопротивление, они, похоже, не были готовы. Судя по брошенной на снег одежде, место преступления нападавшие покидали в спешке.
Компания «Главный центр Спецсвязи» занимается не только перевозкой наличности, но и особо ценных грузов. В том числе документов, наркотиков и оружия. Возможно, именно за этим и охотились нападавшие. Хотя даже сами инкассаторы, порой, не знают о содержимом перевозимого. Удалось ли бандитам что-либо украсть, следователи пока держат в секрете. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В Москве объявлен план перехват. Личности бандитов установить пока не удалось.
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