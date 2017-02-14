Захватившие российских моряков нигерийские пираты выдвинули требования

Начальник департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что нигерийские пираты, захвативших в плен членов экипажа судна BBC Caribbean — россиян и украинцев, выдвинули свои требования.
Василий Кирилич: «Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Caribbean. Пираты обнародовали свои требования и сообщили об удовлетворительном состоянии членов экипажа».
Представитель украинского МИД уточнил, что требования, выдвинутые похитителями, не являются публичной информацией. По его словам, группа, которая ведет переговоры, была сформирована собственником судна и сохраняет абсолютную конфиденциальность в интересах заложников, передает «Интерфакс».
захватить заложников. В результате в плену у пиратов оказались семь российских моряков и гражданин Украины.
Представитель украинского МИД уточнил, что требования, выдвинутые похитителями, не являются публичной информацией. По его словам, группа, которая ведет переговоры, была сформирована собственником судна и сохраняет абсолютную конфиденциальность в интересах заложников, передает «Интерфакс».
захватить заложников. В результате в плену у пиратов оказались семь российских моряков и гражданин Украины.
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