Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.02, 02:59

Захватившие российских моряков нигерийские пираты выдвинули требования

1 комментарий

Захватившие российских моряков нигерийские пираты выдвинули требования

Захватившие российских моряков нигерийские пираты выдвинули требования

Начальник департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что нигерийские пираты, захвативших в плен членов экипажа судна BBC Caribbean — россиян и украинцев, выдвинули свои требования.

Василий Кирилич: «Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Caribbean. Пираты обнародовали свои требования и сообщили об удовлетворительном состоянии членов экипажа».

Представитель украинского МИД уточнил, что требования, выдвинутые похитителями, не являются публичной информацией. По его словам, группа, которая ведет переговоры, была сформирована собственником судна и сохраняет абсолютную конфиденциальность в интересах заложников, передает «Интерфакс».

Напомним, накануне стало известно, что 5 февраля пираты в Гвинейском заливе напали на судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании. Злоумышленники подплыли к кораблю на моторной лодке и открыли огонь, после чего им удалось попасть на борт и захватить заложников. В результате в плену у пиратов оказались семь российских моряков и гражданин Украины.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru