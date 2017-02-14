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  • 15.02, 02:59

В Эмиратах спроектировали первый город на Марсе

3 комментария
В Эмиратах спроектировали первый город на Марсе

В Эмиратах спроектировали первый город на Марсе

В Эмиратах спроектировали первый город на Марсе
  • Фото: mediaoffice.ae

    • Власти ОАЭ объявили о запуске проекта «Марс-2117», который подразумевает возведение на Красной планете первого мини-города.

    Заявляется, что в сооружениях смогут жить люди, передает РИА Новости.

    Проект станет частью национальной программы на следующие 100 лет, сообщили в правительстве Эмиратов.

    Эскизы первого марсианского города опубликованы в Интернете.
    В Эмиратах спроектировали первый город на Марсе. Марс, ОАЭ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Эмиратах спроектировали первый город на Марсе. Марс, ОАЭ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Эмиратах спроектировали первый город на Марсе. Марс, ОАЭ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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