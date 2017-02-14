В Эмиратах спроектировали первый город на Марсе

Власти ОАЭ объявили о запуске проекта
«Марс-2117», который подразумевает возведение на Красной планете первого мини-города.
Заявляется, что в сооружениях смогут жить люди, передает РИА Новости.
Проект станет частью национальной программы на следующие 100 лет, сообщили в правительстве Эмиратов.
Эскизы первого марсианского города опубликованы в Интернете.
Проект станет частью национальной программы на следующие 100 лет, сообщили в правительстве Эмиратов.
Эскизы первого марсианского города опубликованы в Интернете.
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