Ученые нашли способ продлить молодость без помощи хирургов и косметологов

Американские ученые из Университета Бригама Янга заявили, что нашли способ замедлить старение без вмешательства хирургов и косметологов.
Исследователи выяснили, что процесс старения можно замедлить путем сокращения потребляемых калорий. По их мнению, таким образом рибосомы снижают свою активность, что, в свою очередь, дает им больше клеточных ресурсов для самовосстановления. В результате состояние клеток и организма в целом улучшается, передает сайт «Комсомольской правды».
Сообщается, что свое исследование ученые проводили целых 30 лет. Все это время они изучали связи между питанием и длительностью жизни, вследствие чего пришли к выводу, что ограниченное потребление калорий на 40% продлевает жизнь живых любых существ.
Так, проводя эксперимент над приматами, исследователи обнаружили, что низкокалорийная пища помогает им прожить до 30 лет, в то время как средняя продолжительность жизни у них составляет 26 лет. При этом животные, потребляющие меньше калорий, реже болели. В частности, они оказались более устойчивы к диабету, сердечным недугам и раку.
Сообщается, что свое исследование ученые проводили целых 30 лет. Все это время они изучали связи между питанием и длительностью жизни, вследствие чего пришли к выводу, что ограниченное потребление калорий на 40% продлевает жизнь живых любых существ.
Так, проводя эксперимент над приматами, исследователи обнаружили, что низкокалорийная пища помогает им прожить до 30 лет, в то время как средняя продолжительность жизни у них составляет 26 лет. При этом животные, потребляющие меньше калорий, реже болели. В частности, они оказались более устойчивы к диабету, сердечным недугам и раку.
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