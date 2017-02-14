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  • 15.02, 02:58

В Чехии запретили курение в общественных местах

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В Чехии запретили курение в общественных местах

В Чехии запретили курение в общественных местах

Чешский президент Милош Земан подписал закон о запрете курения в общественных местах.

Закон о курении вступает в силу в Чехии 31 мая. Согласно постановлению, нельзя будет курить во всех общественных местах, включая остановки общественного транспорта. Запрет коснулся и электронных сигарет: вейперов прогонят с территорий школ, больниц и торговых центров. Также сигареты должны исчезнуть из продажи вблизи детских и спортивных учреждений.

За нарушение установленных правил предусмотрены жесткие меры. За продажу сигарет несовершеннолетним, например, директор магазина заплатит штраф до двух миллионов крон (около 80 тысяч долларов).

Закон о запрете курения в общественных местах в Чехии одобрили обе палаты парламента. Президент Чехии Милош Земан, сам заядлый курильщик, ранее называл введение подобных мер бессмысленными. Но сегодня его подпись все-таки появилась на официальном документе.

В интервью местному телевидению Земан рассказал, что не намерен накладывать на закон вето, потому что в таком случае возник бы конфликт интересов. Однако другой заядлый курильщик, замглавы верхней палаты парламента Ярослав Кубера, уже заявил, что будет опротестовывать закон в КС, передает РИА Новости.

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