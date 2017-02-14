Самого популярного блогера в YouTube обвинили в антисемитизме

Компания Disney разорвала отношения с самым высокооплачиваемым и популярным блогером YouTube ПьюДиПаем (он же уроженец Швеции Феликс Чельберг).
Disney обвинила блогера ПьюДиПая в антисемитизме — он стал слишком часто выкладывать в YouTube ролики с отсылками к нацизму и антисемитскими изображениями. В частности, на одном из размещенных на канале видео два индийца держат плакат с пожеланием смерти евреям — этот перформанс придумал и оплатил сам блогер.
В Maker Studios, через которого ПьюДиПай работал с Disney, заявили, что «Феликс зашел слишком далеко, видео неприемлемо». Мультипликационная компания разорвала контракт с блогером.
Сам ПьюДиПай признал, что ролики были оскорбительными, но он не испытывает ненависти к кому-либо по национальному признаку. Он сообщил, что пытался показать, «насколько современный мир сошел с ума, что люди готовы сказать что угодно за 5 долларов», передает BBC.
В Maker Studios, через которого ПьюДиПай работал с Disney, заявили, что «Феликс зашел слишком далеко, видео неприемлемо». Мультипликационная компания разорвала контракт с блогером.
Сам ПьюДиПай признал, что ролики были оскорбительными, но он не испытывает ненависти к кому-либо по национальному признаку. Он сообщил, что пытался показать, «насколько современный мир сошел с ума, что люди готовы сказать что угодно за 5 долларов», передает BBC.
Комментарии