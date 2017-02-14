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  • 15.02, 02:58

Фонд Доктора Лизы возглавила журналист Ксения Соколова

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  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Фонд Доктора Лизы возглавила журналист Ксения Соколова

Фонд Доктора Лизы возглавила журналист Ксения Соколова

Фонд Доктора Лизы возглавила журналист Ксения Соколова
  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Журналист Ксения Соколова стала президентом фонда «Справедливая помощь», созданного Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза.

    Новый президент фонда и члены правления были избраны сегодня на заседание общего собрания организации.

    Ксения Соколова: «Я глубоко тронута тем, что коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став президентом „Справедливой помощи“. Это большая честь и огромная ответственность».

    Соколова, бывшая соратницей Доктора Лизы, подчеркнула, что Глинку невозможно заменить, но «лучшей памятью о ней будет сохранение и продолжение ее дела». Кроме этого, новый президент «Справедливой помощи» отметила, что первоочередной задачей фонда станет сохранение всех текущих проектов, а также оказание помощи подопечным в полном объеме и поиск необходимых для этого ресурсов и спонсорской поддержки.

    Глава благотворительного фонда Елизавета Глинка погибла 25 декабря в авиакатастрофе над Чёрным морем. Самолет Ту-154 Минобороны РФ направлялся в Сирию. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и журналисты федеральных каналов. Все они погибли.

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