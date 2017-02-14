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  • 15.02, 02:59

Подросток в наушниках погиб под колесами электрички в Подмосковье

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Подросток в наушниках погиб под колесами электрички в Подмосковье

Подросток в наушниках погиб под колесами электрички в Подмосковье

В Подмосковье электричка насмерть сбила переходившего железнодорожные пути 16-летнего подростка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяну Морозову, трагедия произошла днем в районе станции Бекасово Киевского направления Московской железной дороги. Юноша переходил пути, слушая музыку в наушниках, и не услышал подаваемые поездом сигналы. От полученных травм подросток скончался на месте.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Добавим, что за последние сутки это уже второй случай смерти подростков на железнодорожных путях. Ранее под колесами электропоезда погибла 14-летняя девочка. Известно, что она также слушала музыку в наушниках.

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