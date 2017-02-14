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  • 15.02, 02:59

Самый сексуальный бандит в мире вышел на подиум

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Самый сексуальный бандит в мире вышел на подиум

Самый сексуальный бандит в мире вышел на подиум

Самый сексуальный бандит в мире вышел на подиум
  • Фото Associated Press © 2017, Diane Bondareff

    • Джереми Микс, прозванный самым красивым преступником в мире, участвует в Неделе моды в Нью-Йорке.

    Освободившийся год назад из тюрьмы 31-летний Джереми Микс вышел на подиум Недели моды в Нью-Йорке в качестве модели.

    Микс прославился в 2014 году после того, как полиция американского штата Калифорния опубликовала в своем Facebook фото задержанного за незаконное хранение оружия преступника. Красоту мужчины оценили тысячи пользователей по всему миру, в соцсетях его прозвали самым сексуальным преступником в мире.

    Бандит уже во время заключения стал получать предложения от модельных агентств и голливудских продюсеров. И после освобождения в марте 2016-го отправился из тюрьмы прямо на подиум. В настоящий момент Джереми Микс работает в лос-анджелесском модельном агентстве White Cross.

    Некогда бедствовавший американец теперь живет в шикарном особняке и ездит на автомобиле стоимостью более 120 тысяч долларов. Он говорит, что никогда бы не представил, что его жизнь изменится так круто, передает сайт «Вести.Ru».

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