Смартфоны Samsung обошли iPhone и возглавили рейтинг Роскачества

Смартфоны Samsung стали лидерами рейтинга, составленного специалистами Российской системы качества. Устройства южнокорейской компании заняли с первой по седьмую строчку в списке.
В опубликованный рейтинг смартфонов вошли порядка 250 моделей популярных мировых брендов. Различные модели Galaxy заняли в нем первые семь позиций, на восьмом месте разместились смартфоны LG, на девятом — снова Samsung. Гаджетам компании Apple достались 10–13 позиции.
На последних строчках рейтинга оказались Acer Liquid Z220, Alcatel Pixi 4, Nokia X Dual SIM, Nokia Asha 311, Samsung Galaxy Fame Lite, Huawei Ascend, ZTE Blade L2, Acer Liquid Z3, LG K5, ZTE Blade G Lux, Nokia Lumia 530, ZTE Blade L3, Microsoft Lumia 535.
В Роскачестве пояснили, что тестирование устройств проводилось по 20 направлениям, среди них — прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, работа аккумулятора. Кроме того, при исследовании моделей 2016 года учитывался новый показатель — прочность задней камеры.
Так, во время испытаний смартфоны испытывали дождем, помещали в «барабан» для проверки на прочность, а также бросали с 80-сантиметровой высоты. Кроме того, на каждом телефоне прослушали композиции Генделя, Баха и Pink Floyd, а работу батареи оценивали в режиме «бесконечного ожидания», при загрузке данных, просмотре видео, прослушивании музыки и использовании навигации.
По результатм испытаний эксперты пришли к выводу, что в последнее время производители все больше внимания уделяют камере, работе аккумулятора и прочности гаджетов. Однако при этом практически не совершенствуют качество звонков и отправки sms-сообщений.
На последних строчках рейтинга оказались Acer Liquid Z220, Alcatel Pixi 4, Nokia X Dual SIM, Nokia Asha 311, Samsung Galaxy Fame Lite, Huawei Ascend, ZTE Blade L2, Acer Liquid Z3, LG K5, ZTE Blade G Lux, Nokia Lumia 530, ZTE Blade L3, Microsoft Lumia 535.
В Роскачестве пояснили, что тестирование устройств проводилось по 20 направлениям, среди них — прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, работа аккумулятора. Кроме того, при исследовании моделей 2016 года учитывался новый показатель — прочность задней камеры.
Так, во время испытаний смартфоны испытывали дождем, помещали в «барабан» для проверки на прочность, а также бросали с 80-сантиметровой высоты. Кроме того, на каждом телефоне прослушали композиции Генделя, Баха и Pink Floyd, а работу батареи оценивали в режиме «бесконечного ожидания», при загрузке данных, просмотре видео, прослушивании музыки и использовании навигации.
По результатм испытаний эксперты пришли к выводу, что в последнее время производители все больше внимания уделяют камере, работе аккумулятора и прочности гаджетов. Однако при этом практически не совершенствуют качество звонков и отправки sms-сообщений.
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