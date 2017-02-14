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  • 15.02, 02:59
На Эльбрусе зажегся огонь зимних Всемирных военных игр. армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Эльбрусе зажегся огонь зимних Всемирных военных игр

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На Эльбрусе зажегся огонь зимних Всемирных военных игр

На Эльбрусе зажегся огонь зимних Всемирных военных игр

    В рамках эстафеты огня III зимних Всемирных военных игр, проходящей в России с 11 февраля, на Эльбрусе зажгли пламя, которое проследует по знаковым точкам всех округов страны, начиная от самой западной ее территории и заканчивая восточными границами.

    Российские спортсмены и спасатели совершили восхождение на высоту в 4 тысячи метров, чтобы зажечь пламя от солнечных лучей, сфокусированных параболическим зеркалом. Сопровождали подъем представители штаба военно-патриотического движения «Юнармия» и профессиональные альпинисты.

    Теперь лампада с огнем по аналогии с олимпийской традицией отправилась в эстафету по стране, чтобы к 24 февраля прибыть в Сочи, где пройдет церемония открытия. Это уже третьи зимние соревнования. В них будут участвовать более тысячи военных-спортсменов из почти трех десятков стран мира.

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