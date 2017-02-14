Кот устроил блэкаут в карельском городе и погиб

По данным диспетчерской службы города Сортавала, в результате инцидента с котом под отключение попали более двух тысяч человек.
Забравшийся в трансформаторную будку кот обесточил часть города Сортавала в Карелии.
Без света остались более двух тысяч человек, а также котельная, детский сад и хлебозавод, сообщили ТАСС в диспетчерской города.
Сетевая компания: «На место выехала оперативно-ремонтная бригада. Как выяснилось, причиной отключения стал кот, забежавший в трансформаторную подстанцию».
Животное попало в зону высокого напряжения, и на подстанции произошло короткое замыкание. «Кот погиб на месте», — заключили энергетики.
Без света остались более двух тысяч человек, а также котельная, детский сад и хлебозавод, сообщили ТАСС в диспетчерской города.
Сетевая компания: «На место выехала оперативно-ремонтная бригада. Как выяснилось, причиной отключения стал кот, забежавший в трансформаторную подстанцию».
Животное попало в зону высокого напряжения, и на подстанции произошло короткое замыкание. «Кот погиб на месте», — заключили энергетики.
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