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  • 15.02, 02:59

Кот устроил блэкаут в карельском городе и погиб

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Кот устроил блэкаут в карельском городе и погиб

Кот устроил блэкаут в карельском городе и погиб

По данным диспетчерской службы города Сортавала, в результате инцидента с котом под отключение попали более двух тысяч человек.

Забравшийся в трансформаторную будку кот обесточил часть города Сортавала в Карелии.

Без света остались более двух тысяч человек, а также котельная, детский сад и хлебозавод, сообщили ТАСС в диспетчерской города.

Сетевая компания: «На место выехала оперативно-ремонтная бригада. Как выяснилось, причиной отключения стал кот, забежавший в трансформаторную подстанцию».

Животное попало в зону высокого напряжения, и на подстанции произошло короткое замыкание. «Кот погиб на месте», — заключили энергетики.

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