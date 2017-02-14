Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.02, 03:00

В Малайзии проверяют, действительно ли здесь убит брат лидера КНДР

комментировать
В Малайзии проверяют, действительно ли здесь убит брат лидера КНДР

В Малайзии проверяют, действительно ли здесь убит брат лидера КНДР

В Малайзии проверяют, действительно ли здесь убит брат лидера КНДР
  • Фото Associated Press © 2017, ITSUO INOUYE

    • Представитель малайзийской полиции сообщил СМИ, что личность погибшего гражданина КНДР устанавливается.

    Сообщения в СМИ о якобы убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына прокомментировали Reuters в малайзийской полиции. Там ничего не подтвердили, но и не опровергли.

    Источник: «Гражданин КНДР был госпитализирован на скорой из аэропорта Куала-Лумпура, однако по пути в больницу он скончался. Личность его устанавливается».

    Ранее южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что на сводного брата северокорейского лидера — Ким Чон Нама — в малайзийском аэропорту напали две неизвестные женщины с отравленными иглами.

    Ким Чон Нам — старший сводный брат нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Он был рожден вне брака в результате связи бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Ким Чен Нам проживал за рубежом в Макао.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru