В Малайзии проверяют, действительно ли здесь убит брат лидера КНДР

Представитель малайзийской полиции сообщил СМИ, что личность погибшего гражданина КНДР устанавливается.
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Сообщения в СМИ о якобы убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына прокомментировали Reuters в малайзийской полиции. Там ничего не подтвердили, но и не опровергли.
Источник: «Гражданин КНДР был госпитализирован на скорой из аэропорта Куала-Лумпура, однако по пути в больницу он скончался. Личность его устанавливается».
Ранее южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что на сводного брата северокорейского лидера — Ким Чон Нама — в малайзийском аэропорту напали две неизвестные женщины с отравленными иглами.
Ким Чон Нам — старший сводный брат нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Он был рожден вне брака в результате связи бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Ким Чен Нам проживал за рубежом в Макао.
Источник: «Гражданин КНДР был госпитализирован на скорой из аэропорта Куала-Лумпура, однако по пути в больницу он скончался. Личность его устанавливается».
Ранее южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что на сводного брата северокорейского лидера — Ким Чон Нама — в малайзийском аэропорту напали две неизвестные женщины с отравленными иглами.
Ким Чон Нам — старший сводный брат нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Он был рожден вне брака в результате связи бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Ким Чен Нам проживал за рубежом в Макао.
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