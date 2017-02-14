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  • 15.02, 02:59
Медведеву в «Сколково» показали робота-погрузчика и аппарат по разбору телефонов. изобретения, Медведев, наука и открытия, Сколково. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Медведеву в «Сколково» показали робота-погрузчика и аппарат по разбору телефонов

11 комментариев
  • Фото: Астафьев Александр / ТАСС
Медведеву в «Сколково» показали <nobr>робота-погрузчика</nobr> и аппарат по разбору телефонов

Медведеву в «Сколково» показали робота-погрузчика и аппарат по разбору телефонов

Медведеву в «Сколково» показали <nobr>робота-погрузчика</nobr> и аппарат по разбору телефонов
  • Фото: Астафьев Александр / ТАСС

    • Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил лекторий и технопарк «Сколково», где познакомился с научными разработками компаний-резидентов.

    Во время осмотра технопарка премьер-министр заглянул в лекторий, где молодые специалисты показали ему аппарат по автоматическому разбору телефонных корпусов. Авторы изобретения предложили продемонстрировать новинку в действии и предложили разобрать телефон главы правительства. На что Медведев ответил, что «слава богу, не взял его с собой», сообщает ТАСС.

    После этого премьер-министру продемонстрировали ряд новейших разработок компаний-резидентов. Одна из них — автоматизированный робот-погрузчик, разработанный в сотрудничестве с Samsung и Volkswagen. Авторы проекта рассказали, что предоставляют софт для роботов, однако металлические комплектующие пока вынуждены закупать за рубежом.

    Еще одной технической новинкой, представленной премьер-министру, стал ограничитель токов короткого замыкания, который можно будет использовать на железных дорогах. По словам разработчиков, при массовой эксплуатации это позволит высвободить 9 гигаватт мощности. Председатель правительства оценил разработку и посоветовал ознакомиться с ней сопровождавшему его вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

    Также главе правительства продемонстрировали свои разработки компании «Твинс», WGT, «Анизопринт» и «Датадванс», передает РИА Новости.

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