«Будь моею скотинякою»: на Украине придумали валентинку для депутата Ляшко

Шутливые валентинки создали для президента Петра Порошенко, главу фракции Радикальной партии в Раде Олега Ляшко, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и советника руководителя МВД Зоряна Шкиряка.Депутату Ляшко придумали открытку с фразой «Будь моею скотинякою» (в переводе на русский — «будь моей скотиной»), так как это его излюбленное ругательство в адрес политических оппонентов.Фото Петра Порошенко подписано предложением «Нам буде разом так солодко», что на русский переводится как «нам вместе будет так сладко». В этой строчке содержится намек на кондитерскую империю «Рошен», принадлежащую президенту.Министру иностранных дел Павлу Климкину приготовили открытку с текстом «Чекаю на тебе, як на безвiз» («жду тебя, как безвиза»). Авторы иронизируют на тему безвизового режима со странами Евросоюза, который Киев уже несколько раз обещал украинцам, но его введение раз за разом переносится.Советник главы МВД Зорян Шкиряк, который прославился резонансными высказываниями и приковывал к себе внимание прессы, по мнению авторов шутливых посланий, мог бы написать на валентинке «Я твой зоряний Шкиряк» («я твой звездный Шкиряк»).