Маленькому Андрюше срочно нужна помощь на операцию

Обращаться за помощью ко всем неравнодушным людям вынуждены родители годовалого Андрюши из Московской области. Их сын тяжело болен. Главное, что ему нужно, время, которого становится все меньше, и огромная сумма на лечение за границей.
Корреспондент НТВ Михаил Плахотник побывал в одной обычной российской семье, которую пока еще есть возможность спасти от надвигающейся беды.
Его зовут Андрей. Ему год и три месяца. Большая камера и микрофон сейчас самое интересное, что может быть на свете. Он бы выглядел обычным малышом. Но по его глазам любой врач сразу поймет, что не так с ребенком. Диагноз Андрюши — атрезия желчевыводящих путей. Спасти ему жизнь может только пересадка печени.
Елена Сипягина, куратор по семьям благотворительного фонда «Жизнь как чудо»: «Без операции такие дети долго прожить не могут. Мы их теряем».
Даже небольшая помощь важна, поэтому волонтеры благотворительного фонда считаю буквально каждый собранный рубль. Но времени мало. Такая болезнь -это постоянный риск внутренних кровотечений. Пища практически не усваивается, а любая инфекция может убить ребёнка.
Наталья Колонистова, мама Андрея: «Если бы он умел говорить, он бы сказал: „Мама у меня болит живот, мне тяжело кушать, у меня чешется все тело, у меня болит голова“».
Борясь за жизнь, большую ее часть Андрей не видел ничего, кроме белых халатов.
Михаил Колонистов, папа Андрея: «Сейчас год и три месяца. Почти 10 месяцев из них мы провели в больницах».
За это время Андрюша научился есть невкусные лекарства. И он даже не знает, что можно жить без этого мучения. Клинику, которая возьмется за спасение мальчика, уже нашли. Донором станет любимая мама: совместимость, к счастью, полная.
Шанс есть, но стоит этот шанс больше 7 миллионов рублей. Список пожертвований на странице фонда растет пока медленно. Кто присылает пятьдесят, а кто и пять тысяч. И каждый рубль приближает Андрюшу к шансу выжить.
Наталья Колонистова, мама Андрея: «Мы пытаемся поймать каждый момент, каждый его взгляд. Каждая минута, проведенная с ним для нас очень ценна».
Чтобы помочь Андрею, отправьте СМС на номер 7715. «ЧУДО и сумма пожертвования. Например, „ЧУДО 500“».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Его зовут Андрей. Ему год и три месяца. Большая камера и микрофон сейчас самое интересное, что может быть на свете. Он бы выглядел обычным малышом. Но по его глазам любой врач сразу поймет, что не так с ребенком. Диагноз Андрюши — атрезия желчевыводящих путей. Спасти ему жизнь может только пересадка печени.
Елена Сипягина, куратор по семьям благотворительного фонда «Жизнь как чудо»: «Без операции такие дети долго прожить не могут. Мы их теряем».
Даже небольшая помощь важна, поэтому волонтеры благотворительного фонда считаю буквально каждый собранный рубль. Но времени мало. Такая болезнь -это постоянный риск внутренних кровотечений. Пища практически не усваивается, а любая инфекция может убить ребёнка.
Наталья Колонистова, мама Андрея: «Если бы он умел говорить, он бы сказал: „Мама у меня болит живот, мне тяжело кушать, у меня чешется все тело, у меня болит голова“».
Борясь за жизнь, большую ее часть Андрей не видел ничего, кроме белых халатов.
Михаил Колонистов, папа Андрея: «Сейчас год и три месяца. Почти 10 месяцев из них мы провели в больницах».
За это время Андрюша научился есть невкусные лекарства. И он даже не знает, что можно жить без этого мучения. Клинику, которая возьмется за спасение мальчика, уже нашли. Донором станет любимая мама: совместимость, к счастью, полная.
Шанс есть, но стоит этот шанс больше 7 миллионов рублей. Список пожертвований на странице фонда растет пока медленно. Кто присылает пятьдесят, а кто и пять тысяч. И каждый рубль приближает Андрюшу к шансу выжить.
Наталья Колонистова, мама Андрея: «Мы пытаемся поймать каждый момент, каждый его взгляд. Каждая минута, проведенная с ним для нас очень ценна».
Чтобы помочь Андрею, отправьте СМС на номер 7715. «ЧУДО и сумма пожертвования. Например, „ЧУДО 500“».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии