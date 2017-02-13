В результате взрыва на востоке Пакистана пострадали более 80 человек

Ответственность за взрыв в пакистанском Лахоре взяла на себя террористическая группировка, связанная с талибами.
Как сообщает Reuters, более 80 человек получили ранения, 16 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в пакистанском городе Лахор возле здания местного законодательного собрания. Теракт был совершен во время проведения акции протеста, организованной местными производителями лекарств. Мощное взрывное устройство было заложено в автомобиль.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Джамаат-уль-Ахрар», связанная с движением «Талибан». Число жертв теракта может возрасти: многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Джамаат-уль-Ахрар», связанная с движением «Талибан». Число жертв теракта может возрасти: многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
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