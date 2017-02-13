Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:55
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.02, 00:39

В ДТП на трассе в Коми пострадали шестеро подростков-спортсменов

комментировать
В ДТП на трассе в Коми пострадали шестеро <nobr>подростков-спортсменов</nobr>

В ДТП на трассе в Коми пострадали шестеро подростков-спортсменов

В ДТП на трассе в Коми пострадали шестеро <nobr>подростков-спортсменов</nobr>
  • Фото: ГУ МЧС России по Республике Коми

    • В Коми началась доследственная проверка всех обстоятельств автоаварии, в которой пострадали возвращавшиеся с соревнований подростки.

    ДТП с участием трех автомобилей произошло в понедельник на 58 километре трассы, соединяющей Сыктывкар с Ухтой. Микроавтобус Volkswagen Transporter, перевозивший юных спортсменов после соревнований по кикбоксингу в Череповце, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с автомобилем Audi.

    После столкновения микроавтобус развернуло и он врезался в фуру Scania. Все три автомобиля съехали в кювет. В результате аварии тревмы получили 6 подростков. Школьники госпитализированы в ЦРБ Усть-Вымского района, пишет ТАСС. Врачи сообщили, что угрозы жизням детей нет.

    Александр Некрасов, руководитель пресс-службы Управления ГИБДД по региону: «По предварительным данным, поездка была организованной. Но насколько она была легальной, выяснится в ходе проверки».

    Доследственную проверку проводит Следственное управление СК РФ по региону, по результатам будет принято процессуальное решение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru