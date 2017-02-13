В ДТП на трассе в Коми пострадали шестеро подростков-спортсменов

В Коми началась доследственная проверка всех обстоятельств автоаварии, в которой пострадали возвращавшиеся с соревнований подростки.
ДТП с участием трех автомобилей произошло в понедельник на 58 километре трассы, соединяющей Сыктывкар с Ухтой. Микроавтобус Volkswagen Transporter, перевозивший юных спортсменов после соревнований по кикбоксингу в Череповце, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с автомобилем Audi.
После столкновения микроавтобус развернуло и он врезался в фуру Scania. Все три автомобиля съехали в кювет. В результате аварии тревмы получили 6 подростков. Школьники госпитализированы в ЦРБ Усть-Вымского района, пишет ТАСС. Врачи сообщили, что угрозы жизням детей нет.
Александр Некрасов, руководитель пресс-службы Управления ГИБДД по региону: «По предварительным данным, поездка была организованной. Но насколько она была легальной, выяснится в ходе проверки».
Доследственную проверку проводит Следственное управление СК РФ по региону, по результатам будет принято процессуальное решение.
После столкновения микроавтобус развернуло и он врезался в фуру Scania. Все три автомобиля съехали в кювет. В результате аварии тревмы получили 6 подростков. Школьники госпитализированы в ЦРБ Усть-Вымского района, пишет ТАСС. Врачи сообщили, что угрозы жизням детей нет.
Александр Некрасов, руководитель пресс-службы Управления ГИБДД по региону: «По предварительным данным, поездка была организованной. Но насколько она была легальной, выяснится в ходе проверки».
Доследственную проверку проводит Следственное управление СК РФ по региону, по результатам будет принято процессуальное решение.
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