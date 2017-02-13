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  • 14.02, 00:38

В Совфеде РФ заявили, что жюри World Press Photo вдохновляет террористов

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В Совфеде РФ заявили, что жюри World Press Photo вдохновляет террористов

В Совфеде РФ заявили, что жюри World Press Photo вдохновляет террористов

В Совфеде РФ заявили, что жюри World Press Photo вдохновляет террористов
  • Фото Associated Press © 2017, Burhan Ozbilici

    • Решение жюри World Press Photo назвать снимком года фото убитого посла РФ в Турции находится за гранью морали, такие решения могут только вдохновить террористов, считают в Совфеде РФ.

    Высокая оценка, которую дали на конкурсе World Press Photo-2017 фотографии с убитым российским дипломатом Андреем Карловым, может вдохновить террористов. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв. Он назвал «жутким» решение жюри международного конкурса.

    Константин Косачёв, глава международного комитета Совфеда: «Вызывает чувство брезгливости по отношению к тем, кто принимает такие жуткие решения за гранью морали, и чувство ужаса при понимании того, скольких еще террористов может вдохновить и сама фотография, и высокая оценка жюри».

    Российский сенатор Алексей Пушков также считает, что в решении жюри World Press Photo есть «моральная червоточина». Об этом он написал в Twitter.




    Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс победил в конкурсе World Press Photo-2017 с фотографией застреленного в Анкаре Карлова и его убийцы, размахивающего пистолетом. Глава жюри Стюарт Франклин назвал снимок фотографа Бурхана Озбилиджи «невероятно жесткой новостной фотографией».

    Российский посол Андрей Карлов был застрелен полицейским Мевлютом Мертом Алтынташем 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Преступника ликвидировали местные силы безопасности.

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