В Совфеде РФ заявили, что жюри World Press Photo вдохновляет террористов

Решение жюри World Press Photo назвать снимком года фото убитого посла РФ в Турции находится за гранью морали, такие решения могут только вдохновить террористов, считают в Совфеде РФ.
Высокая оценка, которую дали на конкурсе World Press Photo-2017 фотографии с убитым российским дипломатом Андреем Карловым, может вдохновить террористов. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв. Он назвал «жутким» решение жюри международного конкурса.
Константин Косачёв, глава международного комитета Совфеда: «Вызывает чувство брезгливости по отношению к тем, кто принимает такие жуткие решения за гранью морали, и чувство ужаса при понимании того, скольких еще террористов может вдохновить и сама фотография, и высокая оценка жюри».
Российский сенатор Алексей Пушков также считает, что в решении жюри World Press Photo есть «моральная червоточина». Об этом он написал в Twitter.
невероятно жесткой новостной фотографией».
Российский посол Андрей Карлов был застрелен полицейским Мевлютом Мертом Алтынташем 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Преступника ликвидировали местные силы безопасности.
Константин Косачёв, глава международного комитета Совфеда: «Вызывает чувство брезгливости по отношению к тем, кто принимает такие жуткие решения за гранью морали, и чувство ужаса при понимании того, скольких еще террористов может вдохновить и сама фотография, и высокая оценка жюри».
Российский сенатор Алексей Пушков также считает, что в решении жюри World Press Photo есть «моральная червоточина». Об этом он написал в Twitter.
Есть чувство, что в гл. премии World Press Photo за фото убийства А. Карлова, есть моральная червоточина, чем бы эту премию ни объясняли.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 февраля 2017 г.
невероятно жесткой новостной фотографией».
Российский посол Андрей Карлов был застрелен полицейским Мевлютом Мертом Алтынташем 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Преступника ликвидировали местные силы безопасности.
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