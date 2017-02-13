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  • 14.02, 00:38

Жириновский сравнил Украину с «отыгранной засаленной картой»

31 комментарий

Жириновский сравнил Украину с «отыгранной засаленной картой»

Жириновский сравнил Украину с «отыгранной засаленной картой»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что Украина исчезла из фокуса внешней политики нового президента США Дональда Трампа. По словам политика, Киев готов «целовать любые ноги», а собственных граждан не уважает.

По мнению Владимира Жириновского, в США считают Украину государством, погрязшим в коррупции, поэтому отношение к этой стране и команде ее президента в США не слишком уважительное и Россия для Америки сейчас более приоритетна. Заявление лидера ЛДПР публикуется на сайте партии.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Руководство Украины само себя унижает. Самая отсталая африканская страна и то не может похвастаться таким отсутствием культуры. Они даже себя, своих граждан не уважают, готовы целовать любые ноги. А самое главное — они очень боятся ответственности», — подчеркнул Владимир Жириновский, добавив, что «Украина уже отыгранная карта, засаленная, никому больше не нужная».

Жертвуя жизнями украинских военнослужащих, отметил лидер ЛДПР, Порошенко рассчитывает на поддержку и симпатию влиятельных покровителей в Вашингтоне, но он ошибается. Военный конфликт на Донбассе только ухудшает отношение к Украине стран альянса.

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