Следователи возбудили дело о смерти молодой пары в подмосковной Коломне

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом юноши и девушки в подмосковной Коломне.
Молодые люди погибли в квартире одного из домов на улице Зеленой в Коломне, сообщается на сайте СУ СКР по Московской области. Тела 22-летнего юноши и 21-летней девушки без признаков насильственной смерти были обнаружены 12 февраля сотрудниками правоохранительных органов. При этом сообщается, что последний раз на связь с родственниками погибшая девушка выходила 9 февраля.
По предварительным данным, отравление произошло из-за неисправного газового оборудования. В данный момент газовую колонку из квартиры изъяли на экспертизу.
По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, отравление произошло из-за неисправного газового оборудования. В данный момент газовую колонку из квартиры изъяли на экспертизу.
По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося.
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