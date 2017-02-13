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  • 14.02, 00:39
Пациенты ульяновской психбольницы ходят в обносках и лежат в коридорах. больницы, врачи, психиатрия, Ульяновск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пациенты ульяновской психбольницы ходят в обносках и лежат в коридорах

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Пациенты ульяновской психбольницы ходят в обносках и лежат в коридорах

Пациенты ульяновской психбольницы ходят в обносках и лежат в коридорах

Пациенты ульяновской психбольницы ходят в обносках и лежат в коридорах

    В Ульяновске разгорается скандал вокруг местной психиатрической лечебницы. Здание, в котором она располагается, находится в аварийном состоянии. Пациенты лежат в коридорах, а одевают их в обноски.

    Все это безобразие так и осталось бы за кулисами, если бы не видео, снятое в стенах лечебницы. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.

    Человек, устроивший переполох в ульяновской психиатрической больнице, а затем разместивший скандальное видео в сети — депутат Госдумы Алексей Куринный. Говорит: поводом к видеопроверке стали жалобы родственников пациентов.

    Алексей Куринный, депутат: «Некое подобие какого-то то ли хлева, то ли склада. То есть совершенно непонятно… Коридоры, в которых люди лежат просто по 20–30 человек, потому что мест даже в этих палатах, где по 12–18, им нет».

    Информацию о том, что пациентов здесь одевали вовсе не на бюджетные деньги, сейчас проверяет прокуратура. С покупкой матрасов и одеял, как выясняется, тоже не все чисто.

    Владимир Громов, прокурор Железнодорожного района Ульяновска: «Выявлены факты приобретения инвентаря, а именно подушек, матрасов за счет пациентов. По результатам проверки будет дана и уголовно-правовая оценка деятельности представителей администрации».

    То, что учреждению можно смело ставить диагноз «хроническое недофинансирование», здесь никто и не скрывает. Руководство пытается хоть как-то подлатать старые здания и решить проблему переполненных палат, из-за которой пациенты лежат в коридорах. Причем пока в «здоровый вид» приводили большую часть отделений, вторая буквально осыпалась. То, что реконструкция разваливающихся корпусов психиатрической лечебницы — задача первоочередная, власти, похоже, осознали только после интернет-скандала.

    Анатолий Лазарев, директор департамента профилактической медицины Минздрава Ульяновской области: «Почему доведено до такого состояния? Может быть, первоочередность не соблюдена. Но сейчас мы эту ситуацию отрабатываем».

    Недавно больницу, которую в народе прозвали «карамзинкой» переименовали. Теперь она не «имени историка Карамзина», а «имени Копосова», основателя учреждения. Но проблем с историческими зданиями смена вывески пока не решила.

    Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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