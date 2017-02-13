В Лейпциге построили забор от мигрантов вокруг жилого дома

Сегодня в немецкой прессе бурно обсуждается новость из Лейпцига. Там жители многоквартирного дома на окраине отгородились от внешнего мира высоким забором. И речь идет не о каком-то элитном жилом комплексе с огороженной территорией, чему в России никто бы не удивился, а о скромной панельной многоэтажке.

1752 Германия

мигранты

Случай для Германии довольно редкий, но весьма симптоматичный. Решение не самых обеспеченных людей потратить десятки тысяч евро на возведение металлического забора стало прямым следствием политики открытых дверей. Обозреватель НТВ Владимир Кондратьев выяснил, от чего, а точнее, от кого защищаются жители хорошо ему знакомого Лейпцига.



Жители панельной многоэтажка из социалистического прошлого окружили себя почти двухметровым забором. Произошло это в районе Лейпцига под названием Грюнау: cолидный забор стоимостью 20 тысяч евро. Сделано это отнюдь не с целью защиты от бездомных собак или попыток стащить белье со двора, как пытался уверить прессу кто-то из жильцов. Журналисты выяснили, что жилищное товарищество на общем собрании еще минувшим летом приняло решение отгородиться таким образом от будущих обитателей нового общежития для мигрантов.



Будущее общежитие для мигрантов — всего в 100 метрах от дома, через пустырь. Беженцы разместятся в бывшем гостевом доме, принадлежавшем экуменической церкви. Здание 10 лет не использовалось, и сейчас за 6 миллионов евро власти решили подвергнуть его реконструкции и поселить туда уже в марте порядка 400 беженцев.



Жительница Лейпцига: «Мы провели собрание и решили выстроить ограду. Поскольку рядом будет общежитие, где разместят, как я слышала, до 500 мигрантов, мы должны себя защитить. Мы боимся, мы просто боимся. Нам не сказали, что за публика там будет жить — молодые, пожилые. Нас никто не спрашивал. Если бы вы видели, как красиво там все ремонтируется! Шести миллионов точно не хватит. Я слышала о 10 миллионах. На наши нужды такие деньги никогда не выделялись. Можете спокойно сказать вашим телезрителям: мы все возмущены».



Мать четырех детей, пятый ребенок на подходе, Фрауке Петри называют немецкой Марин Ле Пен. Она лидер партии «Альтернатива для Германия», триумфально ставшей за короткое время третьей по симпатиям избирателей в стране после ХДС/ХСС и социал-демократов. Фрауке сама из Лейпцига и знает настроения местных жителей.



Фрауке Петри, партия «Альтернатива для Германии»: «Когда в нашей стране начинают строить подобные заборы, то тем самым производится замена нормальных границ в нашей стране и в во всей Европе, призванных обеспечить свободу и защиту прав человека. Все это демонстрирует плачевное состояние правоохранительной деятельности в государстве и свидетельствует о том, что граждане все больше испытывают страх. Тема миграции затрагивает самобытность нашего народа и охватывает многие сферы нашей жизни».



Германия — страна, пожалуй, самая терпимая в Европе в отношении представителей других национальностей. Но чаша терпения в последние два года переполнилась — особенно в восточных землях. В 2015 году из-за широкого жеста со стороны канцлера Ангелы Меркель в Германию вселилось на миллион с лишним людей больше, чем выехало из нее. В прошлом году, благодаря действиям Турции, приток беженцев снизился на две трети, но все равно несколько сотен тысяч человек из Северной Африки, с Ближнего и Среднего Востока пополнили население немецких городов и деревень, которые и до этого десятилетиями принимали много гастарбайтеров.



Согласно только что опубликованным данным, расходы федерального бюджета на содержание беженцев составляют 22 миллиарда евро в год — огромная сумма. И как ни доказывают власти, что преступность среди мигрантов низкая, что экономика в них нуждается, многие коренные немцы испытывают к приезжим недоверие и неприязнь. Подробнее — в материале НТВ.